Economia e lavoro



Costruire luoghi, creare valore: evento finale di Lucca Creative Hub e lancio della call per idee di impresa

giovedì, 18 ottobre 2018, 15:47

“Costruire luoghi, creare valore” è il titolo dell’evento finale del progetto Lucca Creative Hub che si svolgerà sabato 20 ottobre alle 10.30 nella Chiesa di Santa Caterina in via Vittorio Emanuele.

Il progetto, promosso dal Comune di Lucca con le associazioni Onda espressiva, Epic, Spazi Attivi e Vision, la cooperativa Le Macchine Celibi ed il British Council, ha per obiettivo la rigenerazione di una porzione dell'ex Manifattura Tabacchi a seguito della vincita del bando ANCI Giovani Rigenerazioni Creative nel 2016.

Lucca Creative Hub ha svolto azioni sul territorio finalizzate al coinvolgimento della cittadinanza e allo sviluppo di competenze per i giovani under 35. La rigenerazione di un luogo come l’ex Manifattura, infatti, nella visione dei promotori del progetto, è innanzitutto rigenerazione di relazioni e scommessa sulla creatività quale motore per una nuova economia.

L’evento del 20 ottobre vedrà i contributi di ospiti quali Claudio Melioli di Binario49 (Modena), Giovanni Campagnoli di Hangar Piemonte (Torino) e Franco Milella di Fondazione Fitzcarraldo (Torino). L'incontro sarà un momento di riflessione e confronto sul percorso fatto insieme al pubblico, ma anche un’occasione per guardare al futuro e presentare le nuove attività di progetto, a partire da una call per idee imprenditoriali.

La call è pensata insieme alla Camera di Commercio e al Polo Tecnologico di Lucca, vuole supportare idee creative che abbiano una ricaduta sul contesto di riferimento a livello culturale, sociale e/o ambientale, attraverso un percorso di accompagnamento laboratoriale e dinamico.

Dopo il lancio, la call potrà essere consultata sul sito luccacreativehub.org.