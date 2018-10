Economia e lavoro



Cura e gestione del verde, parte il tavolo di partecipazione promosso dall'amministrazione comunale

mercoledì, 17 ottobre 2018, 15:30

Aumentare ancora di più l'impegno per la gestione del verde. E, soprattutto, allargare la partecipazione ai soggetti interessati (associazioni, realtà organizzate, ordini professionali ed esperti), affinché la qualità delle opere di manutenzione e cura possa crescere col contributo di tutti.

E' partito con questo spirito il tavolo di confronto, promosso dall'Amministrazione comunale, sui temi della cura e della gestione del verde a Lucca. Il primo incontro si è tenuto nella Sala degli Specchi a Palazzo Orsetti, ed è stato molto partecipato. Il confronto ha infatti visto il contributo, sempre positivo e propositivo, sia di esperti e cultori del settore, sia di associazioni e realtà organizzate che si occupano dell'argomento: tra queste, le organizzazioni agricole (Coldiretti e CIA), e WWF, Italia Nostra, Lucca per l'ambiente; ma anche i rappresentanti del comitato spontaneo nato nei mesi scorsi in Città, proprio per chiedere maggiore partecipazione e trasparenza sull'argomento. Il tavolo, che tornerà a riunirsi a breve, conta di allargarsi anche ad altre realtà: a partire dagli ordini professionali (geometri, periti agrari, architetti, agronomi e ingegneri), che già erano stati invitati a questo appuntamento.

A coordinare i lavori sono stati l'assessore ai lavori pubblici Celestino Marchini e il presidente della commissione lavori pubblici ed ambiente Daniele Bianucci, che hanno promosso la riunione.

"Negli ultimi mesi, anche nella nostra Città si è avviato un ampio e interessante dibattito pubblico, volto a chiedere un maggior coinvolgimento su quelle che sono le direttive da adottare per la gestione del verde – sottolineano Celestino Marchini e Daniele Bianucci - Noi crediamo che la partecipazione dei cittadini, alla cura e alla salvaguardia del nostro territorio, non possa che essere un elemento da valorizzare e promuovere. Per questo, l'Amministrazione comunale ha deciso di farsi promotrice di un tavolo di lavoro, aperto al mondo dell'associazioni, delle professionalità e delle esperienze presenti sul territorio, che possa approfondire il tema: partendo proprio da una più consapevole conoscenza degli strumenti che gli Enti locali hanno a disposizione e delle normative che è necessario seguire; ed aprendosi altresì al confronto con esperienze e conoscenze che arrivano pure fuori dalla Lucchesia, in modo da approfondire le questioni aperte, e poi condividere insieme le strade migliori da seguire"

In questo primo incontro, è stato possibile iniziare a condividere l'importante impegno profuso dell'Amministrazione comunale per la gestione del verde. Che a Lucca, nel 2018, prevede il ripetersi durante l'anno di 6 tagli a tutti i cortili delle scuole; 11 tagli negli spalti delle Mura; 9 tagli nei parchi giochi; 6 tagli nei piazzali e aree a verde a margine di zone residenziali/produttive; 2/3 tagli aiuole a margine di viabilità e scarpate; 3 tagli marciapiedi in ghiaia inerbiti; 2 tagli cicli stradali. Nel 2017, invece, il Comune ha investito 167mila euro in potature, abbattendo in totale cento alberi, e provvedendo alla ripiantumazione di un numero maggiore: il saldo complessivo, tra tagli e ripiantumazioni, è quindi ampiamente positivo.

Tante le proposte che sono emerse durante la prima riunione, e che saranno approfondite nei prossimi incontri: tra queste, la necessità di adottare sia un regolamento, sia un piano, per la gestione del verde; l'esigenza di coinvolgere maggiormente il mondo agricolo nell'attività di manutenzione; l'idea di riprendere ed implementare la mappatura degli alberi monumentali presenti sul territorio; la richiesta di puntare ancora di più sull'educazione, in particolare nelle nuove generazioni ma non solo, per il rispetto del verde; la domanda di verificare le tecniche di potatura, e la selezione delle specie che vengono adottate per le ripiantumazioni; l'importanza di proteggere la biodiversità, messa spesso a repentaglio dal proliferare di specie arboree esotiche e infestanti, a partire dall'Aialanto; la proposta di potenziare la comunicazione rivolta ai cittadini, spiegando ogni volta le ragioni per cui un albero viene abbattuto.