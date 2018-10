Economia e lavoro



Spread, la prova del... fuoco

martedì, 2 ottobre 2018, 13:42

di aldo grandi

Lo avevano promesso, l'avevamo temuto, ora è arrivato. Il vento dei mercati sta spazzando via le certezze di questo governo inviso agli organismi sovranazionali e a tutti coloro che non vedono di buon occhio l'esercizio della propria sovranità da parte di uno Stato, l'Italia, che è sempre stato un vaso di coccio in mezzo a vasi di ferro ben più resistenti e forti di lui. Lo spread, ossia la differenza tra i titoli di Stato tedeschi e quelli italiani ha superato quota 300 suscitando, a quanto sembra, le apprensioni del presidente della Repubblica nonché le speranze della Sinistra antitaliana per antonomasia. La manovra targata 5Stelle-Lega è finita nel mirino degli speculatori, ma non soltanto. Questo governo non piace all'Europa, soprattutto, non piace, all'Europa, l'ingestibilità, la disobbedienza, l'imprevedibilità, la furbizia degli italiani sempre pronti a sorprendere con qualche colpo di genio.

Era facile prevedere che i mercati, come avevano annunciato le Cassandre verniciate di rosso, avrebbero fatto sentire la propria voce e il proprio peso di fronte a qualunque tentativo del nuovo governo di recitare un compito in piena autonomia senza copiarlo dai burocrati in giacca e cravatta dell'Unione Europea. La sostanza, quindi, è sempre la stessa: l'Italia è o non è un paese a sovranità limitata? Purtroppo lo è, eccome, se si pensa che non è libero di scegliere la propria strada, ma deve inchinarsi di fronte ai diktat degli organismi finanziari sovranazionali.

La manovra economico-finanziaria del governo italiano non piace e c'è chi, tra i tanti gufi che popolano gli uffici di Bruxelles e quelli di alcune direzioni di partito a Roma, si augura che lo spread raggiunga livelli così elevati da farlo cadere. L'Italia di Di Maio-Salvini ha mostrato di voler fare da sé e di non accettare limitazioni al diritto di scegliersi la corda con cui, eventualmente, morire impiccati. L'Italia di oggi non piace ai tecnocrati parassiti d'Europa né ai grandi speculatori privati né, tantomeno, alle banche, perché vuole fare da sé, perché ha già risposto picche a chi pensava, come ai tempi di Puffo Renzi, che uno sconto sul debito sarebbe stato compensato con l'accoglienza indiscriminata di milioni di disgraziati provenienti dai paesi del terzo, quarto e quinto mondo.

A questo punto, di fronte alla paura di fare, come qualcuno già annuncia, la fine della Grecia, bisognerebbe fare dietrofront, chinare la testa e accucciarsi in segno di devozione. In realtà la questione va ben al di là di una sia pure complessa e criticabile manovra economica. Da qui dipende la sovranità di uno Stato che sovrano non è mai stato negli ultimi 70 anni per colpe proprie, soprattutto e per desiderio di qualcun altro. E' assurdo, ma proprio la Sinistra che, a parole, dovrebbe stare dalla parte della gente comune, dalla parte, cioè, del popolo, in realtà si trova pienamente d'accordo con speculatori e organismi mondialisti che massacrano libertà e indipendenza a colpi di spread.

Oggi o mai più. Salvini ha dimostrato che si può contenere il fenomeno dell'immigrazione clandestina semplicemente comportandosi da stato sovrano che tutela e difende le proprie frontiere oltreché la popolazione italiana. Questa manovra dimostrerà se questo governo merita la fiducia che gli è stata concessa. Cercheranno in tutti i modi, con i Mattarello pardon, Mattarella della situazione, di reprimere ogni anelito di libera scelta con la scusa di una crisi economica che lascerebbe sul lastrico milioni di italiani ed è assurdo pensare che proprio il presidente della Repubblica sia chiamato a fare il becchino dello Stato che, a parole, dovrebbe rappresentare.

Anche in politica, così come in formula, spesso non vince chi va più forte, ma chi frena per ultimo: ecco, bisognerà vedere quanto sarà capace di resistere questo governo di fronte alle minacce, ai ricatti, alla paura determinati da questo improvviso anelito di libertà. E' vero, se l'Italia riesce a disubbidire e a farla franca, l'intera Unione Europea andrà a puttane. Ebbene, l'Italia non è la Grecia distrutta e devastata in ogni suo anelito di indipendenza, l'Italia deve resistere costi quel che costi altrimenti Pentastellati e leghisti resteranno a bocca asciutta.