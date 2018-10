Economia e lavoro



Fumata bianca per Lucca Holding

venerdì, 5 ottobre 2018, 12:28

"Sono molto felice per l'accordo che siamo riusciti a raggiungere con l'azienda - dichiara Simone Pialli, funzionario della Fisascat Cisl di Lucca - Il contratto di secondo livello prevede, tra le altre cose, la retroattività dei buoni pasto dal 1 agosto 2018, l'erogazione di un premio di risultato e importanti integrazioni al meccanismo della malattia. Integrazioni che permetteranno di non avere decurtazioni economiche al verificarsi di episodi recidivi di malattia e che garantiranno la salvaguardia del posto di lavoro anche a fronte di patologie gravi dalla degenza molto lunga". Il funzionario di Fisascat Cisl di Lucca vuol sottolineare che "questo risultato è merito delle lavoratrici, dei lavoratori e delle Rsu, i quali hanno saputo reggere la tensione di uno stato di agitazione che perdurava da alcuni mesi".



"La sigla dell'accordo è il frutto di un confronto continuo - aggiunge Simone Pialli - , in alcuni momenti anche dai toni aspri, tra azienda e sigle sindacali di Fisascat Cisl e Filcams Cgil. Tale confronto ha avuto come conseguenza positiva, oltre l'accordo, il consolidamento dei contratti a tempo determinato in scadenza".



"Sono fiducioso - conclude Pialli - che il confronto con Lucca Holding Servizi continuerà anche in futuro, nell'interesse dei lavoratori e dell'azienda stessa che ha davanti a sé ancora un'ultima acquisizione da portare a termine".