I sindacati disertano l'incontro con Lucca Crea

Altri articoli in Economia e lavoro

giovedì, 25 ottobre 2018, 10:01

Un innovativo portale web di marketing territoriale, che mette a sistema le ricchezze turistiche e produttive della regione ed aiuta le aziende toscane a fare rete, permettendo loro di accedere a funzionalità di e-commerce, online booking e web marketing globale

mercoledì, 24 ottobre 2018, 16:00

Velocità, efficienza e puntualità, anche le merci cambiano strada, soprattutto se trasportate lungo la ferrovia. L'obiettivo è chiaro: stringere la sinergia tra aziende, operatori logistici, istituzioni ed enti locali per raggiungerlo in modo da rendere anche ecosostenibile, in Lucchesia, il trasporto delle merci

lunedì, 22 ottobre 2018, 13:00

Convegno "Ecosostenibilità e vantaggi del trasporto su ferro. Nuove vie di sviluppo per la Lucchesia" in programma mercoledì 24 ottobre nella sala Tobino di Palazzo Ducale (Lucca), a partire dalle 10

lunedì, 22 ottobre 2018, 12:47

Avviso importante per proprietari e gestori di impianti sportivi. È il 16 novembre infatti il termine ultimo per presentare alla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca le proprie manifestazioni d’interesse per la realizzazione di interventi di recupero e ristrutturazione di impianti sportivi nel territorio della provincia di Lucca

lunedì, 22 ottobre 2018, 12:30

Un taglio alle tariffe dell’Inail grazie all’avanzo di gestione dell’istituto. Lo annuncia Claudio Durigon, sottosegretario al ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, raccogliendo il plauso della confederazione delle piccole e medie imprese Conflavoro Pmi

venerdì, 19 ottobre 2018, 14:58

Il 25 ottobre a Lucca un corso formativo del founder della Dale Carnegie Italia per sviluppare al meglio le doti da leadership e diventare riferimento dei propri collaboratori