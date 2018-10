Economia e lavoro



‘Il leader del futuro’, Conflavoro Pmi e Sergio Borra svelano i segreti per conquistare e valorizzare il proprio team aziendale

sabato, 13 ottobre 2018, 09:30

Prosegue nella sede di Conflavoro Pmi di Lucca la collaborazione fra l’associazione di categoria e la Dale Carnegie Training, prima società al mondo specializzata in formazione aziendale, manageriale e comportamentale. Il prossimo 25 ottobre, infatti, Sergio Borra torna a Lucca, nella sede di Conflavoro Pmi in via del Brennero,1040/BH, per parlare de Il leader del futuro: come conquistare mente e cuore dei propri collaboratori. La mattinata si aprirà alle 9 con la registrazione dei partecipanti e proseguirà fino alle 17, con due pause per il coffee break e il pranzo, compresi nella quota di iscrizione. C’è ancora qualche posto disponibile: per info e iscrizioni è possibile chiamare lo 0583.1705760, inviare un messaggio WhatsApp al 331.3322772, spedire una email a info@conflavoro.lu.it oppure visitare www.conflavoro.lu.it.

Numerosi i temi che verranno affrontati nella giornata di lavori: lo sviluppo delle performance, la leadership e la formazione del team, il miglioramento delle relazioni e delle motivazioni in azienda. L’obiettivo degli incontri con Sergio Borra è quello di insegnare a creare nelle aziende l’ambiente, il clima e l’atmosfera favorevoli per valorizzare al meglio dipendenti e collaboratori e favorire il senso di appartenenza all’impresa.

Dale Carnegie Training è dal 1912 il riferimento principale nel mondo della formazione aziendale. Offre percorsi formativi mirati e dedicati al miglioramento delle performance, che coniugano l’approccio di Dale Carnegie e le peculiarità sociali e culturali di ogni territorio.

Sergio Borra, 54 anni, è l’amministratore delegato e fondatore della Dale Carnegie Italia. Con oltre 30 anni di esperienza sul campo nella sua attività professionale ha incontrato e contribuito al successo di oltre 115mila persone. Il suo scopo è quello di trasmettere ai corsisti gli strumenti utili per il raggiungimento degli obiettivi personali e professionali, promuovendo lo sviluppo e l’acquisizione di best practice vincenti.