Economia e lavoro



Il mercato contadino biologico "convive" con il montaggio dei padiglioni di Lucca Comics

martedì, 16 ottobre 2018, 10:30

Il montaggio dei padiglioni di Lucca Comics & Games in piazza San Francesco non ferma il mercato contadino biologico del mercoledì, organizzato dalla Cia Toscana Nord e da Slowfood. 'Mercoledibio', infatti, si svolgerà normalmente nelle settimane di preparazione alla manifestazione (quindi anche domani, mercoledì 17 ottobre), con il solito orario: 15:30 – 19:30, spostando i propri stand verso la chiesa di San Francesco.

L'unico mercoledì in cui non si terrà sarà il 31 ottobre, giorno dell'inaugurazione di Lucca Comics & Games, per non sovrapporsi con la manifestazione.

Riprenderà invece normalmente già dal mercoledì successivo.