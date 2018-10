Economia e lavoro



Il roadshow ELITE-Confindustria per selezionare le migliori aziende italiane ha fatto tappa a Lucca

venerdì, 5 ottobre 2018, 13:17

Il roadshow ELITE-Confindustria per selezionare le nuove società ELITE ha fatto tappa ieri a Lucca presso la sede di Confindustria Toscana Nord. Durante l'evento è stato siglato un protocollo d'intesa tra ELITE e Confindustria Toscana Nord che prevede, tra i diversi punti, il supporto alle migliori aziende locali in vista dell'ingresso al programma ELITE. ELITE è il programma internazionale di Borsa Italiana, nato nel 2012 in collaborazione con Confindustria, dedicato alle aziende più ambiziose, con un modello di business solido e una chiara strategia di crescita. ELITE dà accesso a numerose opportunità di finanziamento, migliora la visibilità e attrattività delle imprese, le mette in contatto con potenziali investitori e affianca il management in un percorso di cambiamento culturale e organizzativo.



La community di ELITE è oggi caratterizzata da oltre 900 aziende in 32 Paesi in tutto il mondo in rappresentanza di 34 settori che generano oltre 66 miliardi di euro di ricavi aggregati per oltre 400.000 mila posti di lavoro in tutta Europa e non solo. Le aziende ELITE in Italia sono quasi 600, generano oltre 55 miliardi di euro di ricavi aggregati e generano oltre 300.000 mila posti di lavoro.Il numero però potrebbe essere molto maggiore: proprio in occasione della tappa di Lucca è stata fatta una selezione dalla quale sono emerse 250 aziende toscane fornite di requisiti in linea con quelli richiesti per l'ingresso in ELITE. Si tratta quindi di aziende che hanno un progetto di crescita interessante, fatturano più di 10 milioni di euro, hanno l'ultimo bilancio in utile e un risultato operativo in percentuale sul fatturato maggiore del 5%. Va comunque rimarcato che anche aziende che non rientrano esattamente nei requisiti di base di ELITE possono accedervi, purché abbiano alti tassi di crescita e buon potenziale.



Andrea Tessitore, Responsabile Progetto ELITE Confindustria, ha affermato:"La Toscana è una tra le regioni più dinamiche d'Italia, i cui distretti principali nel 2017 hanno registrato un forte incremento nell'export. Siamo stati particolarmente lieti di presentare il programma ELITE agli imprenditori delle province di Lucca, Pistoia e Prato, certi che la nostra piattaforma di servizi online e offline, assieme alla community di partner e advisor internazionali potranno supportare queste realtà aziendali nel loro percorso di crescita non solo dimensionale, ma anche culturale."



Giulio Grossi, Presidente di Confindustria Toscana Nord, ha affermato:"Il messaggio che abbiamo voluto far passare è che ELITE non è solo e necessariamente un passaggio per andare in Borsa, obiettivo che a qualcuno potrebbe sembrare, non sempre a ragione, troppo ambizioso. ELITE è in primo luogo un'eccellente opportunità per essere accompagnati, con formazione e consulenze, in un cammino di miglioramento interno alle nostre aziende da vari punti di vista, da quello finanziario a quello strategico. Vogliamo anche far comprendere che percorsi di questo genere, già di per sé importanti, potrebbero rivelarsi necessari in caso di contingenze non prevedibili che rendano opportune e desiderabili delle operazioni straordinarie. Questo per tacere del tema credito, che potrebbe tornare ad essere più critico di quanto non lo sia adesso. Aderire a ELITE è insomma anche una misura prudenziale, un modo per mettersi al sicuro rispetto ad evenienze negative in cui l'azienda può incorrere, o per cogliere opportunità positive che si possono presentare anche inaspettatamente.

L'incontro ha visto anche il coinvolgimento di Riccardo Bruschi di TT Tecnosistemi, impresa di Prato socia di Confindustria Toscana Nord che è già in ELITE: Bruschi ha quindi potuto portare la sua testimonianza e raccontare la sua esperienza.