Il T-day è sabato 13 ottobre: Tenucci torna a sorridere

martedì, 9 ottobre 2018, 18:25

di aldo grandi

Lo avrebbero anche messo in croce, se una croce l'avessero trovata. In mancanza si sono divertiti a lapidarlo con parole pesanti come pietre e taglienti come lame. Lui, al secolo Umberto Tenucci, commerciante per tradizione e vocazione, ha incassato, senza aprire bocca per dire quel che molti, noi compresi, avremmo detto e, perché no?, anche gridato. Sputtanato e messo alla berlina, con il negozio preso d'assalto dagli ufficiali giudiziari nemmeno fosse stata una diligenza, con la merce sequestrata e svenduta a un tanto al chilo all'asta giudiziaria con acquirenti in massa provenienti, soprattutto se non soltanto, dalla nostra Lucca il cui sport principale è sempre stato - e sempre sarà - godere delle disgrazie altrui.

Quella saracinesca abbassata all'improvviso, con quell'insegna vecchia pardon, antica, di oltre 150 anni, faceva stringere il cuore. Poi, per fortuna, qualcuno ha pensato bene di acquistare il fondo, una nuora di Tenucci, e di metterlo a disposizione per una nuova impresa che rappresenta, diciamolo pure, uno schiaffo in faccia ai malpensanti che, a queste latitudini, abbondano e proliferano. Strappandolo, perché non dirlo?, a una nota commerciante lucchese di via Roma che si è presentata all'asta salvo, poi, alzare i tacchi quando ha capito che non era aria.

Questa nuova avventura aprirà i battenti sabato 13 ottobre grazie a due personaggi legati a Lucca in maniera molto diversa, ma altrettanto sincera: Paolo Del Debbio, giornalista televisivo in odore, addirittura, di direzione del Tg1 a Roma e Sally Monetti, con il suo stile inconfondibile targato Eddy Monetti che veste da generazioni nei suoi negozi in Italia e all'estero. Con loro, i due soci, un po' più indietro, ma sempre davanti, Umberto Tenucci, il quale di sassolini dalle scarpe ne avrebbe così tanti da togliersi che preferisce rinunciare altrimenti dovrebbe camminare, sistematicamente, scalzo.

Tenucci terrà un profilo basso, invece, come, del resto, è nel suo stile. Ciò non toglie che sul suo volto abbiamo intravisto la smorfia di un sorriso che chissà quanta amarezza deve essersi trascinato dietro in tutti questi mesi per non dire anni. Parlerà soltanto, ufficialmente, Paolo Del Debbio che ha già annunciato, per novembre, una festa d'inaugurazione per Lucca e i suoi abitanti infedeli.

Sally Monetti, però, sbarcherà a Lucca nelle prossime ore per partecipare all'allestimento delle vetrine e degli arredi nella storica sede di via Fillungo. "Apriremo il 13 ottobre, sabato - esordisce lo stilista - Ci apprestiamo a iniziare questa avventura con molto ottimismo. Ci sono tutte le premesse per fare un buon lavoro. Lucca non è una capitale, è vero, ma è una città che nasconde tanta eleganza e un pizzico di ricchezza che non guasta mai".

"Il negozio - aggiunge Monetti - venderà quasi esclusivamente Eddy Monetti, ossia le stesse cose che vendiamo nei nostro negozi in Italia e all'estero, tranne qualche specialità che sceglieremo al momento. Arriverò a Lucca nelle prossime ore per partecipare all'allestimento degli arredi e delle vetrine, ma sabato 13 ottobre all'apertura ci sarà Paolo Del Debbio mentre io sarò di ritorno a novembre per la inaugurazione ufficiale, un nostro pensiero per la città di Lucca. Sarà un piacere, per me, incontrare i lucchesi".