Incidente alla Baldassari Cavi, il sindacato unito: "Impossibile proseguire così"

mercoledì, 31 ottobre 2018, 20:42

Le Organizzazioni sindacali di categoria FILCTEM/CGIL, FEMCA/CISL e UILTEC/UIL, unite ai rappresentanti sindacali dell'azienda Bruno Baldassari e F.lli spa esprimono una profonda preoccupazione in merito all'ultimo grave incidente occorso proprio oggi. Ancora una volta durante un turno notturno, ancora una volta su un macchinario di rilevanti dimensioni e, purtroppo, ancora una volta con conseguenze gravi per il lavoratore coinvolto. Poniamo l'attenzione sulla ripetitività di piccoli e gravi eventi infortunistici in questa azienda che in questi ultimi due anni rischia di detenere il primato, certamente non invidiabile, del luogo di lavoro meno sicuro della provincia di Lucca.Nonostante gli sforzi profusi ed i tavoli di trattativa avviati l'azienda non sembra rispondere in modo concreto.

Appare invece molto più interessata - prosegue la nota - da una parte a salvaguardare tutte le apparenze e le carte relative agli adempimenti obbligatori in materia; dall'altra ad attivare solo azioni coercitive e punitive nei confronti dei lavoratori addetti alla produzione individuati come gli unici responsabili di qualsiasi ritardo o malfunzionamento.Serve una "cultura della sicurezza" diversa! Occorre vivere e trasmettere l'idea della sicurezza sul lavoro come una opportunità di crescita e di sviluppo e non come un ostacolo alla realizzazione dei quantitativi di produzione previsti a budget.

Alla Baldassari - conclude il documento dei sindacati - siamo ancora molto lontani da questi risultati: malcelati segni di forzata condivisione ai tavoli di trattativa e nessuna risposta concreta sui luoghi di lavoro. Nonostante questo noi non rinunciamo alla nostra azione a difesa della salute dei lavoratori e quotidianamente continueremo ad impegnarci.Chiediamo, però, un aiuto agli organi preposti, una particolare attenzione al ripetersi di questi eventi ed una particolare incisività per cercare insieme di rompere quel muro di omertà che, se pur con responsabilità profondamente diverse a secondo dei livelli aziendali, rischia di trasformare un fiore all'occhiello dell'imprenditoria lucchese nella vergogna del nostro territorio.