Economia e lavoro



La mostra internazionale dell’industria cartaria compie 25 anni: MIAC al via mercoledì

giovedì, 4 ottobre 2018, 15:15

di daniela nardi

Si è tenuta stamattina 4 ottobre a Palazzo Bernardini la conferenza stampa per la presentazione della 25^ edizione della mostra internazionale dell’industria cartaria, che si svolgerà a Lucca nei giorni del 10, 11 e 12 ottobre presso Lucca Fiere.

Alla conferenza stampa erano presenti Paolo Culicchi, Vice Presidente di Assocarta, Massimo Medugno Direttore di Assocarta, Claudio Romiti, Vice Direttore di Confindustria Toscana Nord, Gianmaria Pfeiffer e Fabrizio Vallari rispettivamente Direttore e Responsabile della Comunicazione di Edipap S.r.l., che organizza l’evento, Fabrizio Papi, Direttore dell’Istituto superiore di studi musicali “L. Boccherini” ed infine Vittorio Armani per la Fondazione Cassa Di Risparmio Di Lucca.

In apertura il vice direttore di Confindustria Toscana Nord Claudio Romiti ha voluto ricordare l’inaugurazione di ieri in Ohio, a Circleville, del nuovo stabilimento integrato di Sofidel, a sottolineare come il distretto cartario di Lucca si stia espandendo ben oltre i confini cittadini, nazionali e sin anche europei, ma sia arrivato addirittura oltreoceano, con un connubio di aziende lucchesi.

Ha preso quindi la parola il vice Presidente di Assocarta Culicchi, che ha illustrato come la ripresa del cartario in Europa sia stata più veloce di quanto ci si potesse aspettare dopo la crisi che ha colpito il mercato tra il 2007 e il 2016. Culicchi ha quindi evidenziato - basandosi sui dati analizzati dal 1° gennaio 2018 al 31 luglio 2018 rispetto a quelli dell’anno precedente dello stesso periodo di riferimento - come il trend in Italia per il 2018 sia positivo: è stato riscontrato infatti un 1,9 per cento di aumento della produzione cartaria italiana e ben un 2,6 per cento in più della produzione italiana di ondulati e di tissue, con un incremento di fatturato di circa il 6 per cento. Tutto questo, come sottolineato sempre da Culicchi, nonostante il fatto che il costo dell’energia in Italia sia il più alto d’Europa soprattutto a causa degli oneri fiscali e che dunque, nell’attesa di una legislazione europea finalmente uniforme nei vari paesi dell’Unione, l’unica possibilità per andare avanti per gli energivori italiani sia data dagli aiuti attraverso fondi e finanziamenti speciali. Questo è tra l’altro uno dei tanti motivi, come illustrato dal Vice Presidente di Assocarta, per cui in Italia nel cartario si investe sull’esistente, ma non si aprono nuovi stabilimenti produttivi, insieme sicuramente alla troppa burocrazia e alle enormi difficoltà autorizzative, a differenza di quanto avviene ad esempio negli Stati Uniti. Oltreoceano infatti “si stendono tappeti rossi” a chi va ad aprire nuovi stabilimenti produttivi anche del settore cartario, col rischio concreto di una futura delocalizzazione delle imprese italiane.

Armani e Romiti, insieme a Culicchi, hanno quindi ripercorso la storia del MIAC, che è nata a Verona 25 anni fa come mostra itinerante di attrezzature cartarie ma che poi, stante l’importanza di Lucca nel settore cartario, è sempre rimasta in città, salvo le due edizioni svolte a Carrara e una a Firenze.

Del resto non è un caso che Lucca sia il luogo più adatto per questa importante manifestazione internazionale, dal momento che la città detiene il primato europeo per la produzione di carta tissue e ondulato ed è l’unico polo cartario ufficialmente riconosciuto in Europa. Nel distretto lucchese (insieme alla produzione realizzata a Pistoia) sono infatti presenti circa 250 stabilimenti produttivi per un totale di circa 7.260 addetti, la produzione di carta e cartone è di circa 2 milioni di tonnellate annue con un fatturato approssimativamente di oltre 4 miliardi di Euro. Inoltre, sempre nel distretto lucchese, hanno sede numerose altre aziende meccaniche che servono l’industria cartaria, con 105 stabilimenti, 2.260 addetti e 925 milioni di Euro di fatturato stimati.

Con questi dati è quasi paradossale, come sottolineato anche da Armani, che non tutti in città, al di là degli addetti ai lavori, sappiano cosa sia effettivamente MIAC.

MIAC è la manifestazione ufficiale di Assocarta, l’associazione di categoria che rappresenta le aziende produttrici di carta, cartoni e paste per carta in Italia e di Confindustria Toscana Nord e costituisce un’occasione di innovazione e di business di eccellenza per i visitatori e per gli espositori, che hanno modo di confrontarsi tra loro sulle ultime novità del settore.

Al MIAC sono infatti esposti le macchine, le attrezzature e gli impianti più innovativi del settore cartario, dalla produzione della carta e del cartone alla trasformazione (dalle macchine per la produzione, alle componenti delle stesse macchine, dai sistemi e strumenti di misura, prova regolazione e gestione alle macchine, impianti e comandi elettrici, dai prodotti chimici, additivi e materie prime agli impianti di essiccamento, filtrazione e recupero energia sino a laboratori, diagnostica, logistica, servizi ed ottimizzazione produttiva).

Al MIAC 2018 saranno presenti ben 270 espositori da tutto il mondo (170 espositori diretti e un centinaio di aziende rappresentate), di cui circa il 35 percento proveniente dall’estero, una decina in particolare arrivano dagli Stati Uniti, alcune dalla Cina e molti dai vari paesi europei del cartario, tra cui la Germania e la Svezia. I visitatori sono le cartiere. Gli organizzatori sperano di superare, stante anche l’edizione importante di quest’anno, il numero di visitatori dello scorso anno, provenienti da oltre 52 Nazioni, che fu di circa sei mila ingressi.

MIAC inoltre non è solo esposizione di avanguardia, ma costituisce anche un momento importante di aggiornamento professionale a livello internazionale. Sono previsti infatti 4 convegni a partecipazione gratuita riservata agli operatori di settore (previa registrazione sul sito www.miac.info), con la possibilità per i partecipanti da tutto il mondo di poter usufruire di un servizio di traduzione simultanea.

Il programma di formazione prevede, in particolare, il 10 ottobre (dalle ore 14.00 alle 16.50) la prima sessione del convegno Miac Tissue “Verso la Cartiera Tissue 4.0”. A seguire, l’11 ottobre dalle 10.00 alle 12.40, è prevista la seconda sessione del convegno dal titolo “Verso il Converting Tissue 4.0”. Nel pomeriggio dell’11 ottobre, dalle 14.20 alle 17.00, si svolgerà il convegno MIAC Energy – Assocarta avente per oggetto “Fossili vs rinnovabili: quale mix energetico per la cartiera del futuro?”. Infine il 12 ottobre dalle 10.00 alle 12.30 si terrà il convegno MIAC Recycling – Comieco sull’ “Economia circolare e misure ambientali per la qualità: il caso della carta da riciclare”.

MIAC prenderà il via ufficialmente mercoledì 10 ottobre alle 11.30 al Polo Fiere di Lucca con il tradizionale taglio del nastro e, a seguire, una tavola rotonda dal titolo: “Di quale fibra è l’economia circolare: lo sviluppo sostenibile alla prova dei fatti”, che sarà coordinata da Claudio Romiti e a cui parteciperanno (in ordine alfabetico), Giorgio Bartoli, Presidente della Camera di Commercio di Lucca, Stefano Ciafani, Presidente di Legambiente, Giulio Grossi, Presidente di Confindustria Toscana Nord, Girolamo Marchi, Presidente di Assocarta, Alfredo Pini, Responsabile Area Normativa ISPRA.

Anche quest’anno si terrà, l’11 ottobre, la cena di MIAC che si sposta però da Palazzo Ducale al refettorio del convento di S. Francesco, ospitata dunque dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca. La Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, con la collaborazione di Confindustria Toscana Nord, ha organizzato inoltre, per il 25° compleanno di MIAC, un concerto dal titolo “Da Geminiani a Giacomo Puccini, i suoni di una città”, che si terrà presso la Chiesa di San Francesco a Lucca giovedì 11 ottobre alle ore 21.30.

Il concerto è aperto non solo alla partecipazione degli espositori del MIAC e degli operatori del settore, ma anche alla cittadinanza. I biglietti potranno essere ritirati la sera stessa del concerto presso la biglietteria di San Francesco, a partire dalle ore 19. L’ingresso è gratuito sino ad esaurimento posti.

Come illustrato da Fabrizio Papi, direttore dell’Istituto superiore di studi musicali “L. Boccherini” "il concerto sarà un excursus dei più grandi autori musicali lucchesi, a partire da Boccherini, passando per Geminiani, Catalani, i Puccini (dal nonno Domenico sino a Giacomo). Si viaggerà nel tempo dagli inizi del 700 agli inizi del 900 attraversando quindi due secoli di musica lucchese, che sarà interpretata dall’Orchestra dell’Istituto superiore di studi musicali “L. Boccherini” diretta da Gian Paolo Mazzoli con Simone Soldati al pianoforte".

Come sottolineato da Medugno "dunque, se la cultura sta sul territorio è perché qui ci sta l’attività produttiva, che a Lucca, nel settore cartario e meccanico è leader assoluto poiché rappresenta – ha evidenziato ancora Medugno, ben il 25 – 30 percento di quella nazionale. Lucca ha inoltre strappato il primato europeo di produzione tissue alla Germania e anche per il riciclato, su 10 tonnellate prodotte in Italia, 2,5 si fanno a Lucca.

I numeri parlano dunque da soli, sia per quanto riguarda l’eccellenza e l’importanza della manifestazione e dei suoi partecipanti, che per l’indotto diretto e indiretto del settore cartario per la città, che ospiterà per diversi giorni tutti i partecipanti, gli espositori e tutto il consiglio direttivo di Assocarta che si svolgerà, come di tradizione, a Lucca".