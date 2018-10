Economia e lavoro



Lucca capitale della mobilità sostenibile delle merci: workshop annuale del progetto europeo Life Aspire

venerdì, 12 ottobre 2018, 16:03

Esperienze a confronto nel primo workshop annuale di Life Aspire, il progetto europeo dedicato alla logistica urbana sostenibile nei centri storici di piccole e medie dimensioni, che vede Lucca come comune capofila e Stoccolma e Zara come partner europei.

Una mattinata di confronto sulle buone pratiche, sullo stato di avanzamento del progetto, sulle modalità di gestione del traffico delle merci nei centri storici di pregio in Italia e in Europa e, nel caso specifico, proprio a Lucca. A parlarne è stato proprio l’assessore alla mobilità, Gabriele Bove.

“Nella nostra città - spiega - stiamo parlando di cose grandi, argomenti che occupano quotidianamente il dibattito a livello nazionale e anche europeo. Sono convinto che sia proprio partendo dal basso e dal più piccolo che sarà più facile tracciare la strada del cambiamento. Un cambiamento necessario oggi, perché di fronte alla crisi ecologica e ambientale, all'innalzamento continuo del Pm10, condizione che a Lucca conosciamo, purtroppo, molto bene, anche le città devono essere protagoniste di un grande sforzo. Life Aspire risponde proprio a queste esigenze. La logistica urbana non incide solo sul versante della salute e della qualità dell'aria e quindi del rispetto dell'ambiente, ma anche su quello della vivibilità di un centro di piccole e medie dimensioni di pregio come il nostro. Ci impone di guardare al presente e al futuro, a ciò che vorremmo fosse Lucca fra 10 o 15 anni: una città rigenerata, salvaguardata, capace di mantenere i tratti di autenticità, vivibile per i residenti e anche per i turisti, in grado di attrarre nuovi residenti, senza tralasciare le necessità, anche per quanto riguarda il settore della logistica urbana, dei commercianti.

Abbiamo inserito tutto ciò nel piano urbano della mobilità sostenibile ed entro la fine dell’anno il documento verrà approvato definitivamente dal consiglio comunale. Allo stesso tempo abbiamo commissionato un piano di dettaglio per il centro storico, che affronti e studi soluzioni specifiche per il traffico e la mobilità delle merci e delle persone dentro le Mura. Questo perché vogliamo realizzare azioni che siano calate esattamente sulle caratteristiche urbanistiche e storico-artistiche del nostro centro storico. Lucca città capitale della mobilità: questo è l’orizzonte verso cui ci stiamo muovendo”.

Life Aspire è uno dei tre progetti, sugli oltre 850 presentati (di cui 262 italiani), finanziati dalla Commissione Europea sul tema dei trasporti, nel quadro nel programma europeo Life. Il progetto è realizzato dal Comune di Lucca in collaborazione con Lucense, le società MemEx di Livorno e Kiunsys di Pisa e le città di Zara (Croazia) e Stoccolma (Svezia).