Maggiano: inaugurato l'anno accademico del corso di laurea in Infermieristica

giovedì, 4 ottobre 2018, 18:25

Rino Capasso, Antonio Mercuri, Felice Balderi, Manuela Gaddini, Michela Guidi e Maria Lippi hanno firmato il documento con cui l'assemblea sindacale dei docenti e del personale Ata ha espresso forti critiche al presidente Menesini. Sabato 20 ottobre manifestazione in centro

giovedì, 4 ottobre 2018, 16:46

Il contratto ponte che regola il trasporto pubblico in Toscana per il biennio 2018-19 prevede 229 nuovi bus, di cui 68 nella disponibilità di Ctt Nord, un quarto dei quali destinato alla provincia di Lucca. Ctt Nord è in contatto con la regione per cercare di aumentare il numero dei...

giovedì, 4 ottobre 2018, 16:39

Nell’incontro sono state anche tracciate le prospettive a livello internazionale, nazionale e regionale e sono stati condivisi i risultati dei lavori sul campo svolti dai facilitatori nel percorso di formazione ed alcuni esempi di buone pratiche per la qualità e la sicurezza, oltre ad azioni di miglioramento attuate nella gestione...

giovedì, 4 ottobre 2018, 15:15

Si è tenuta stamattina 4 ottobre a Palazzo Bernardini la conferenza stampa per la presentazione della 25^ edizione della mostra internazionale dell’industria cartaria, che si svolgerà a Lucca nei giorni del 10, 11 e 12 ottobre presso Lucca Fiere

mercoledì, 3 ottobre 2018, 20:28

La CUB Trasporti è pronta al dialogo, ma non accetta che si continui a prendere in giro utenza e si renda sempre più difficoltoso e pericoloso il lavoro degli autisti

mercoledì, 3 ottobre 2018, 19:28

Intervista a Rodolfo Pasquini, 62 anni, da otto direttore di Confcommercio, la potente categoria dei commercianti lucchesi