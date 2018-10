Mauro Rossi confermato alla guida dei metalmeccanici della Cgil

Altri articoli in Economia e lavoro

martedì, 2 ottobre 2018, 13:48

“Ho potuto constatare personalmente che il San Luca è un ospedale all'avanguardia, capace di ampliarsi e riorganizzarsi in base alle necessità correnti, grazie anche al personale che ho trovato preparato e motivato”. Lo ha detto l'assessore regionale al diritto alla salute Stefania Saccardi

martedì, 2 ottobre 2018, 13:42

Così come in Formula 1 anche nella vita di tutti i giorni spesso non vince chi va più veloce, bensì chi frena per ultimo. Accade così anche in politica

lunedì, 1 ottobre 2018, 19:35

Il presidente Roberto Capobianco chiede alla X^ commissione Attività produttive un taglio mirato del costo del lavoro, la lotta alla concorrenza sleale e la normazione del l’E-commerce

lunedì, 1 ottobre 2018, 14:51

L'etichetta Decreto dignità è rimasta anche dopo la conversione in legge, avvenuta ad agosto; sono rimaste, e si sono anzi rafforzate, anche perplessità e contrarietà delle imprese nei confronti di un provvedimento che viene percepito come un irrigidimento ingiustificato ai danni delle imprese stesse e anche dei lavoratori

sabato, 29 settembre 2018, 17:35

I cyberdefender, gli "hacker buoni" della nazionale italiana che partecipa ai campionati europei di sicurezza informatica, tornano alla Scuola IMT Alti Studi Lucca per prepararsi alla più importante competizione dell'anno: la European Cyber Security Challenge (ECSC)

venerdì, 28 settembre 2018, 17:57

Questo pomeriggio il sindaco Alessandro Tambellini e gli assessori al patrimonioGabriele Bove e al commercio Valentina Mercanti hanno illustrato alle associazioni di categoria economiche e ai rappresentanti delle fondazioni bancarie cittadine le linee generali del bando per l'affidamento in concessione del complesso del Mercato del Carmine.