Economia e lavoro



Oltre mille accessi al "cassetto digitale" in provincia di Lucca

martedì, 9 ottobre 2018, 12:37

Hanno superato quota 1.000 gli accessi al Cassetto digitale da parte delle aziende con sede o unità locale in provincia di Lucca. La percentuale di adesione è del 2,7 % sul totale delle imprese registrate presso la Camera di Commercio di Lucca. Questi sono i dati registrati a inizio di ottobre, e corrispondono agli imprenditori che hanno già colto l’opportunità di entrare nell’economia 4.0 aprendo il cassetto digitale della propria azienda dalla piattaforma impresa.italia.it.

Oggi le imprese, anche le più piccole, sono chiamate a confrontarsi con il digitale per cogliere le potenzialità offerte dalle nuove tecnologie e utilizzarle per consolidare e far crescere il proprio business. Il processo di trasformazione digitale dell’economia e della società è un fenomeno inarrestabile che impatta profondamente sul modo di fare impresa, sulle relazioni con i consumatori e con la Pubblica Amministrazione, gli operatori economici e i cittadini, per questo il fattore tempo è fondamentale.

Il servizio della piattaforma impresa.italia.it. è concreto e a costo zero, realizzato da InfoCamere per conto delle Camere di Commercio seguendo le linee guida del Team Digitale e dell’AgID, esso mette gratuitamente a disposizione degli imprenditori in modo facile, sicuro e veloce le informazioni ufficiali sulla propria azienda contenute nel Registro delle Imprese, con la possibilità di accesso anche da smartphone e tablet. Il servizio si configura come un vero e proprio ‘cassetto digitale’ in cui l’imprenditore ha sempre a portata di mano l’identikit digitale della propria impresa, da condividere in modo semplice e intuitivo con partner, clienti, fornitori, banche e professionisti. Ma anche per inviarli alla Pubblica Amministrazione per adempimenti o per partecipare a gare o bandi (anche internazionali, visto che tra i documenti disponibili c’è la visura dell’impresa già tradotta in inglese).

In occasione della fiera Miac in programma a Lucca dal 10 al 12 ottobre, l’ente camerale sarà presente allo stand MediaPartner con un punto informativo per far scoprire tutte le opportunità riservate alle imprese, attraverso l’offerta di informazioni e servizi digitali per aiutarle ad affrontare con successo il necessario cambiamento per diventare impresa digitale, ovvero affacciarsi sul mercato con velocità, semplicità e trasparenza.

"Essere digitale grazie ai servizi camerali diventa alla portata di tutte le imprese, - sostiene Giorgio Bartoli, Presidente dell’ente camerale - la Camera di Commercio di Lucca è impegnata quotidianamente in un lavoro capillare di alfabetizzazione digitale sui territori per allargare questa platea e favorire le condizioni per lo sviluppo anche attraverso gli sportelli PID – Punto Impresa Digitale. Oggi se l’impresa non è digitale semplicemente ‘non è’ impresa e rischia di rimanere fuori dal circuito della creazione di valore e di lavoro. ”

Ecco in dettaglio i servizi a disposizione dei visitatori della fiera Miac presso lo stand della Camera di Commercio di Lucca:

diffusione dell'identità digitale: assistenza nell’acquisizione dello SPID, è necessario portare con se la propria Carta Nazione dei Servizi (CNS)

accesso al cassetto digitale dell'imprenditore: gli imprenditori, titolare di impresa individuale, socio o legale rappresentante di una società, che vogliono di provare subito alcuni dei servizi digitali ed in particolare accedere al cassetto digitale dell’imprenditore, impresa.italia.it, e scoprire come avere sempre a disposizione tutti i documenti della propria impresa, anche in mobilità, senza alcun onere, devono portare con se la propria Carta Nazione dei Servizi (CNS), oppure le credenziali SPID

diffusione di servizi digitali offerti dal sistema camerale : sistema di fatturazione elettronica gratuito per le PMI , servizio di libri digitali che consente la gestione a norma in modalità completamente informatica dei libri con la eliminazione dell'obbligo di vidimazione.

self assessment - SELFI4.0 - test per le Micro e Piccole Medio Imprese attraverso il quale possono testare gratuitamente, in maniera facile e veloce il proprio livello di digitalizzazione