Economia e lavoro



Open day della Scuola MADE nel locale aperto dall'ex studente

martedì, 16 ottobre 2018, 20:23

di eliseo biancalana

Cosa è stata per lei la Scuola MADE? "È stato un bel punto di partenza, mi ha dato le basi per aprire questo posto qui" ha risposto alla domanda Massimo Pacini, 24 anni, titolare del locale Mixi Gastropub, ed ex studente della scuola di specializzazione con sede a Palazzo Boccella. Proprio al gastropub di via dei Bacchettoni si è svolto l'open day della Scuola di Management della Accoglienza e delle Discipline Enogastronomiche. Erano presenti anche il coach della scuola Icilio Disperati e altri ex studenti.

"Scuola MADE è una scuola che è alla sua quinta edizione quest'anno – ha spiegato Federica Nannini, responsabile dell'orientamento dei corsi organizzati dalla Fondazione Campus –. Ha la sua sede a San Gennaro, e si occupa di management dell'accoglienza e delle discipline enogastronomiche. Quindi si studiano il food, ma anche il management. I ragazzi fanno la mattina argomenti di economia e poi argomenti legati alla nutrizione e al cibo. Il pomeriggio fanno laboratori per la cucina e l'accoglienza. La sera organizzano cene sia per i colleghi che per gli esterni".

Per accedere al corso di specializzazione è necessario un diploma di scuola media superiore. Scuola MADE è riconosciuta dalla regione Toscana. I corsi partiranno il prossimo 10 novembre, per finire a fine aprile. "Gli studenti vivono in formula residenziale a Palazzo Boccella – ha proseguito Nannini –. Sono seguiti da un coach e da uno chef". Momento importante per i ragazzi è lo stage, in realtà legate ai settori dell'accoglienza e della ristorazione. "Abbiamo un ottimo placement – ha sostenuto Nannini –. I ragazzi riescono a trovare lavoro negli ambiti in cui hanno fatto il corso".

Tra quelli che ce l'hanno fatta a realizzare i propri sogni, c'è Massimo Pacini, il titolare di Mixi Gastropub, ex studente nell'edizione del 2016. "Abbiamo fatto un anno scolastico seguito da uno stage formativo che io ho fatto negli Emirati Arabi – ha ricordato a proposito della propria esperienza a Palazzo Boccella –. In questa scuola abbiamo imparato come gestire una cucina e un posto dedicato all'accoglienza".