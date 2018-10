Economia e lavoro



Petronas porta il futuro della lubrificazione industriale al MIAC 2018 di Lucca

venerdì, 5 ottobre 2018, 08:56

PETRONAS Lubricants International (PLI), la divisione che produce e commercializza a livello globale i lubrificanti di PETRONAS, la compagnia petrolifera nazionale malese, sarà presente alla 25° edizione della Mostra Internazionale dell'Industria Cartaria di Lucca (Lucca Fiere, 10-12 ottobre 2018, stand 13b, piano superiore) per presentare la gamma di prodotti e servizi su misura Fluid Technology Solutions™.

Nota in particolare per la sponsorizzazione del team MERCEDES AMG PETRONAS MOTORSPORT di Formula 1, per il quale sviluppa benzine e lubrificanti le cui caratteristiche vincenti trovano poi applicazione anche nei veicoli di uso quotidiano, PETRONAS Lubricants International dispone anche di una nuova, completa gamma di prodotti lubrificanti di alta qualità per applicazioni industriali denominata Petronas Industry.

In controtendenza rispetto alle leggi di un mercato maturo come quello dei lubrificanti, PETRONAS Lubricants ha deciso di puntare su ricerca e sviluppo in ogni ambito in cui i lubrificanti possono giocare un ruolo fondamentale. Per questo motivo ha inaugurato da poco, con un investimento di oltre 60 milioni di dollari a Santena, nei pressi di Torino, il Global Research and Technology Centre dotato di laboratori all'avanguardia, attrezzature e impianti per lo sviluppo di nuove tecnologie nel campo dei fluidi lubrificanti.

Le esigenze e le sfide delle industrie cartarie, che rientrano a pieno titolo tra le applicazioni industriali dei prodotti PETRONAS, sono anche quelle di PETRONAS Lubricants che ha sviluppato, in quest'ottica, il concept Fluid Technology Solutions™, un approccio che non offre solo prodotti ma soluzioni tecnologiche e una serie di servizi a sostegno del cliente.

In una realtà industriale a ciclo continuo, il fermo macchina rappresenta una delle maggiori criticità insieme ai costi per l'approvvigionamento dell'energia: PETRONAS Lubricants si è concentrata proprio su questi aspetti arrivando a mettere a punto prodotti frutto delle più avanzate sperimentazioni e un sistema di analisi predittiva del livello di degradamento del lubrificante che consente di programmare gli interventi di manutenzione individuando con maggior precisione le problematiche, riducendo o eliminando del tutto i tempi di attesa di parti di ricambio e contribuendo all'estensione del ciclo di vita del prodotto.

PETRONAS Lubricants ha introdotto il servizio Everlub Oil Analysis che consente di analizzare lo stato dell'olio utilizzato nei macchinari per trarne informazioni utili a pianificare la manutenzione in modo più efficace. Il kit di campionamento fornito è semplice da usare e può essere utilizzato a macchina avviata, il liquido aspirato viene spedito con corriere prepagato e i risultati, provenienti da un laboratorio indipendente e certificato, sono resi noti nell'arco di 48 ore con l'indicazione delle eventuali azioni da intraprendere. Lo storico di queste analisi è un elemento estremamente utile per perfezionare la manutenzione predittiva che, oltretutto, è a portata di mano tramite l'app mobile. Il risultato è il passaggio da una manutenzione costosa basata su intervalli regolari a una più efficiente basata sulle effettive condizioni, e si traduce in minori costi di manodopera e riparazione e in un'estensione degli intervalli di sostituzione dell'olio.

Oli per i nostri partner, non per clienti

Oltre a questo, fondamentale è anche lo sviluppo di prodotti come i fluidi idraulici e gli oli da circolazione antiusura. Gli oli idraulici della serie ESF (Energy Saving Fluids) sono "superstabilizzati", ad altissimo indice di viscosità e specificatamente progettati e formulati per ridurre i consumi energetici degli impianti. Gli oli da circolazione antiusura della serie PETRONAS Lubricants Circula PM, grazie alle loro prestazioni superiori, presentano un'eccellente capacità di separazione dall'acqua e sono sviluppati per sistemi a circolazione per cartiere che operano in condizioni di carico da normali a estremamente pesanti.

Aperti al confronto

PETRONAS Lubricants coglie l'occasione del MIAC 2018 per ribadire uno dei suoi valori fondanti: la capacità di incontrare e ascoltare i propri clienti acquisiti e potenziali per lavorare fianco a fianco nella ricerca di soluzioni dedicate, all'avanguardia e che rispondano agli obiettivi aziendali.

"Comprendere le esigenze dei clienti, acquisiti e potenziali, e supportarli nella loro crescita competitiva è uno dei nostri punti di forza - afferma Mario Parenti, Head, Regional Business Europe, PETRONAS Lubricants International (PLI) – e, grazie alle nostre competenze e alle innovazioni che sviluppiamo costantemente nell'ambito della lubrificazione, disponiamo di una gamma completa di prodotti pensati per le realtà industriali altre da quelle automotive studiate in modo da far considerare PETRONAS Lubricants International non un semplice fornitore ma un vero partner su cui contare in ogni momento".

Grazie alla sua storia centennale, al grande successo ottenuto negli sport motoristici, alle risorse interne di R&T e a una filosofia volta al costante miglioramento tecnologico tutto questo con PETRONAS Lubricants è possibile già oggi. Lo sarà anche domani.

Petronas Lubricants International sarà presente al 25° MIAC, dal 10 al 12 ottobre 2018, allo stand 13b (piano superiore) di Lucca Fiere, Via della Chiesa XXXII, 237, Lucca (per maggiori informazioni su orari e parcheggi clicca qui).

Per poter accedere alla Fiera è necessario compilare il modulo disponibile qui.