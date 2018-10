Economia e lavoro



Rossano Rossi rieletto segretario provinciale Cgil

mercoledì, 17 ottobre 2018, 18:51

di annalisa ercolini

Si è tenuta in due giornate, 15 e 16 ottobre, presso il Real Collegio il Settimo Congresso della Camera del Lavoro della CGIL della Provincia di Lucca che s’innesta nel percorso del 18° Congresso Nazionale che si concluderà a Gennaio a Bari.

Il segretario generale Rossano Rossi ha dato inizio ai lavori con un’accalorata presentazione, nella quale è stato illustrato un quadro dettagliato dell’attuale situazione mondiale fino ad arrivare alla provincia di Lucca. “Nella provincia di Lucca – afferma Rossi – abbiamo al 31.12.2017 37205 iscritti con una prevalenza di lavorativi attivi sui pensionati.”

L’articolato intervento corroborato da una relazione di 40 pagine ed implementato dai dati elaborati dall’IRES Toscana, hanno delineato una serie di argomenti fornendo tante idee e proposte anche alternative “per affrontare – sostiene Rossi - la crisi in maniera giusta ed efficace.” Prima di delineare ogni aspetto ha voluto sottolineare come la CGIL è “orgogliosamente antica” collegato a coloro i quali fanno politica attraverso i salotti televisivi ed internet e sottolineando come: “Noi abbiamo fatto il nostro congresso fra la gente.” Affermando inoltre che sul territorio si contano ben 17 sedi.

Critiche potenti quelle di Rossi nei confronti dell’attuale governo che equipara i tempi a quelli di Gobetti, Matteotti e Gramsci. Parole affilate attinenti al gap crescente fra i ricchi e i poveri, alle pensioni della Fornero: “è paradossale che una professoressa abbia messo insieme tante bischerate che però bischerate non sono perché hanno stravolto la vita in peggio a migliaia di persone.” E poi, la scuola pubblica, il sistema sanitario, il settore metalmeccanico con le aziende produttrici di macchine per cartiere, il settore cartario e ancora l’articolo 18, riduzione dell’orario di lavoro e questione salariale, a fronte di ogni argomento Rossi ha portato esempi concreti, numeri e percentuali. Ha parlato del diritto e non della concessione degli ammortizzatori, nella fattispecie della piaga della Kme, un’azienda con 550 dipendenti senza ammortizzatori per la quale Rossi si esprime in questi termini: “siamo stati costretti a un artificio concordato con il Ministero”.

Un lungo applauso quando ha dichiarato: “La CGIL è vicina e solidale con Mimmo Lucano, sindaco di Riace.”

Un’attenzione particolare l’ha rivolta alla viabilità su ruote e ferroviaria verso e a Lucca, come pure Mediavalle, Garfagnana e Versilia.

Considerazione diversa per Garfagnana e Mediavalle, composta da 20 comuni con circa 60 mila abitanti, il segretario Rossi si è pronunciato in merito alle problematiche in materia di sanità, dei trasporti pubblici locali e della viabilità, punto dolente sia per gli abitanti che per i turisti.

“La Versilia con un brand famoso nel mondo che potrebbe esser sfruttato sicuramente di più”, Rossi ha accorpato tre settori: turismo, cantieristica/nautica e lapideo.

Conclude l’intervento riguardo al: “bellissimo segnale arrivato dal Comune di Lucca sulla delicata questione dei migranti e delle politiche abitative” con la bozza di accordo inviata dall’assessore Del Chiaro. Inoltre, presenta ufficialmente come candidato del Centro Regolatore Nazionale alla futura Segreteria Generale Maurizio Landini.

La standing ovation commuove oltre 250 persone presenti e i molti ospiti inviatati, i quali uno ad uno si sono apprestati a dibattere o concordare con Rossi: Rosalba Ciucci – presidente Anpi Lucca, Alessandro Tambellini – Sindaco di Lucca, Massimo Bani – segretario generale Cils Toscana, Giacomo Saisi – segretario responsabile Uilm Nord Toscana, Luca Menesini – presidente della Provincia di Lucca e sindaco di Capannori, Silvana Sechi – Arci Lucca e Versilia, Lucia Del Chiaro – assessore alle Politiche Sociali del Comune di Lucca, Laura Grandi – segretario generale Sunia Toscana, Fabio Coppolella – presidente di Federconsumatori provincia di Lucca.

Ha concluso la prima giornata Dalida Angelinni – segretario Generale CGIL Toscana elogiando con il suo intervento, il clima di festa instaurato da Rossano Rossi. Associando la Cgil non a un condominio piuttosto a uno spazio comune, se nel primo ognuno fa un po' come vuole nell’ultimo ognuno collabora con l’altro.

La seconda giornata si è aperta con una sequela di dibattiti, da parte dei rappresentanti delle categorie, tutti ricollegabili ai contenuti affrontati nella relazione di Rossano Rossi. Per di più vi è stata un’aspra polemica nei confronti delle autorità presenti il giorno precedente. I momenti più caldi si sono susseguiti con i dialoghi a fronte della prossima visita a Lucca dell’Onorevole Di Maio, riguardo all’associazione ConFlavoro, il parallelismo forte con Schettino e i suoi inchini, la mancanza, ancora ad oggi, nella provincia di docenti di italiano. Ma anche espressioni di solidarietà ed unione. E’ stato menzionato un appuntamento importante il 29 ottobre, la fiaccolata dei familiari delle vittime della strage di Viareggio che ha come obiettivo la sensibilizzazione in virtù della sentenza dell’appello del processo il 13 novembre a Firenze.

Le conclusioni del congresso prima dell’elezione del nuovo segretario sono spettate a Gianna Fracassi, Segretario Nazionale CGIL la quale nel suo articolato intervento ha sottolineato prima di ogni altra cosa come la CGIL debba non soltanto apportare solidarietà al sindaco di Riace ma anche il supporto. Le parole chiave del discorso della Fracassi sono state: credibilità, serenità e forza.

Con 63 voti favorevoli, 1 astenuto e un voto contrario è stato rieletto a Segretario Generale Provinciale Rossano Rossi.