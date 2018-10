Economia e lavoro



Settore metalmeccanico: da Conflavoro Pmi Lucca formazione per disoccupati e partite Iva finalizzata all’assunzione

lunedì, 15 ottobre 2018, 14:54

di gabriele muratori

Con il patrocinio del comune di Lucca, Conflavoro Pmi Lucca, vara un'iniziativa molto utile ai fini dell'occupazione lavorativa. Partirà infatti lunedì 5 novembre, un percorso formativo rivolto a persone in cerca di lavoro, che vogliano specializzarsi nel settore della matalmeccanica, per poi rispondere alle richieste da parte di aziende meccaniche del nostro territorio in cerca di operatori altamente specializzati. Il corso è rivolto a disoccupati e/o inoccupati, anche titolari di partita iva. "Si tratta di un corso che si svolgerà non solo in aula, ma direttamente in azienda, quindi su di un vero e proprio luogo di lavoro" - riferisce l'assessore comunale alle attività produttive Valentina Mercanti - "quindi i corsisti potranno apprendere le tecniche lavorative facendo immediata esperienza diretta".

L'idea di questo corso/percorso formativo nasce dalla forte richiesta di molte aziende lucchesi che non riescono a trovare operatori specifici per certi ruoli, che quindi con questa iniziativa possono formare ad hoc personale direttamente specializzato.

"A oggi, con il livello evolutivo tecnologico che ci ritroviamo, è sempre più raro del lavoratore possa acquisire manualità in fabbrica partendo da zero" - aggiunge il consigliere Roberto Guidotti, delegato per la sicurezza nei luoghi di lavoro - "per questa ragione si rende necessario investire nella formazione, facendo in modo che un operatore possa entrare in azienda e fornire già da subito uno standard utile di produzione". Presente alla conferenza, anche Roberto Capobianco, presidente della Conflavoro. "Ringraziamo il comune di Lucca per la preziosa collaborazione, nonché le aziende che si sono offerte di partecipare a questo progetto, ospitando gli allievi per la sperimentazione di questo percorso formativo direttamente sul campo. Sarà senz'altro un successo" - continua Capobianco - "il settore della metalmeccanica è necessario per l'industria in generale, come ampiamente dimostra il fatto che Lucca sia il polo europeo dell'industria cartaria. Alla fine di questo corso, i partecipanti troveranno un facile inserimento nelle aziende, le quali sapranno quindi colmare la richiesta di manodopera specializzata in determinati settori a oggi molto spesso carente". Entusiasta anche Simone Berti, dirigente della Lct Igea Logistic & Job, partnership del progetto. "Dalle piccole e medie imprese giungono sempre più richieste di operai qualificati. Con questo progetto, vogliamo immettere nel mondo del lavoro del nostro territorio, un input per incentivare maggiormente la spinta a una maggiore formazione". In rappresentanza delle cinque aziende partecipanti all'iniziativa, commenta fiera Ilaria Deverio. "Addirittura anche le aziende interinali a volte non riescono a sopperire alle nostre domande di personale. Siamo fiduciosi che questo percorso formativo avrà un seguito importante". Il corso avrà inizio lunedì 5 novembre prossimo e avrà una durata di 30 giorni. Importante da dire che i requisiti riguardo all'età, non hanno limitazione in termini di età massima. Quindi dai 18 anni compiuti in poi, lasciando spazio anche ai meno giovani che possono aver perso il lavoro. "Parte quindi da Lucca questa iniziativa che per il primo giro coprirà 15 posti circa" – afferma il presidente Capobianco – "ma sarà un percorso che verrà sicuramente ripetuto, tanto più che siamo in contatto con altre Conflavoro d'Italia per presentare e proporre il nostro format".

Aderiscono al progetto la Era-Mec Srl, Deverio Srl, Abys Srl, Mida Srl e Metal Pro Manufactoring Srl. La parte teorica avrà svolgimento nella sede di Conflavoro PMI Lucca in via del Brennero, 1040/BH, Lucca, con docenti tecnici qualificati in materia, mentre la parte pratica e di affiancamento passivo sarà curata direttamente dalle aziende partner.

Ed oltre al percorso sulla metalmeccanica, sarà promosso anche un corso di lingua inglese di 48 ore, svolto da insegnanti madrelingua e che partirà il prossimo 19 novembre, e che avrà luogo sempre nella sede di Conflavoro.

Per le iscrizioni e le ulteriori informazioni si invita a visitare il sito www.conflavoro.lu.it, inviare una email a info@conflavoro.lu.it o chiamare lo 0583 962114.

Informazioni generali

Metalmeccanico – Il percorso formativo di 240 ore complessive è predisposto e curato dall’associazione delle piccole e medie imprese Conflavoro PMI Lucca, in partnership con l’agenzia per il lavoro LCT Igea Logistic & Job e il coinvolgimento diretto di alcune aziende del territorio attive nel settore della metalmeccanica, in particolare Era-Mec Srl, Deverio Srl, Abys Srl, Mida Srl e Metal Pro Manufactoring Srl. La formazione professionalizzante è indirizzata ai disoccupati e inoccupati, anche eventualmente titolari di partita Iva, che abbiano compiuto 18 anni di età. La parte teorica si svolge nella sede di Conflavoro PMI Lucca in via del Brennero, 1040/BH - 55100 Lucca con docenti tecnici qualificati in materia a partire da lunedì 5 novembre 2018. La parte pratica e di affiancamento passivo è curata direttamente dalle aziende partner. Per le iscrizioni e le ulteriori informazioni si invita a visitare il sito www.conflavoro.lu.it, inviare una email a info@conflavoro.lu.it o chiamare lo 0583 962114.

Inglese – Il percorso formativo in lingua inglese di 48 ore complessive è predisposto e curato dall’associazione delle piccole e medie imprese Conflavoro PMI Lucca in partnership con l’agenzia per il lavoro LCT Igea Logistic & Job. La formazione è indirizzata ai disoccupati e inoccupati, anche eventualmente titolari di partita Iva, che abbiano compiuto 18 anni di età. La formazione si svolge nella sede di Conflavoro PMI Lucca in via del Brennero, 1040/BH - 55100 Lucca con docenti madrelingua inglese. Per le iscrizioni e le ulteriori informazioni si invita a visitare il sito www.conflavoro.lu.it, inviare una email a info@conflavoro.lu.it o chiamare lo 0583 962114.