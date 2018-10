Economia e lavoro



Trasporti, da Ctt Nord quattro nuovi mezzi per il centro

giovedì, 4 ottobre 2018, 16:46

di eliseo biancalana

"Il punto cruciale per noi è che la mattina nessuno resti a piedi" ha affermato Alberto Banci, amministratore delegato di Ctt Nord, durante l'odierna audizione della commissione controllo sugli enti. Sul comune di Lucca sono in arrivo quattro nuovi mezzi di piccole dimensioni che potranno circolare in centro storico.

Nel 2017 il bilancio di Ctt Nord ha chiuso il bilancio di esercizio con un risultato positivo di 1 milione e 64mila euro. È il terzo anno consecutivo che l'azienda chiude in utile. Ctt Nord ha da tempo messo in programma un piano di investimenti. Al primo posto c'è la necessità di rinnovare il parco mezzi. Il contratto ponte che regola il trasporto pubblico in Toscana per il biennio 2018-19 prevede 229 nuovi bus, di cui 68 nella disponibilità di Ctt Nord, un quarto dei quali destinato alla provincia di Lucca. Ctt Nord è in contatto con la regione per cercare di aumentare il numero dei mezzi, ma ci sono vincoli derivanti dal fatto che è ancora aperta la gara per il servizio di trasporto pubblico locale avviata nel 2010.

Banci ha garantito che i nuovi mezzi saranno bassamente inquinanti e attrezzati per le esigenze dei disabili. "La domanda è crescente" ha spiegato l'ad, sottolineando l'esigenza di trovare risorse per soddisfare la richiesta degli utenti.