Economia e lavoro



Trasporto pubblico, una odissea continua

mercoledì, 3 ottobre 2018, 20:28

Il trasporto pubblico della nostra provincia e non solo, è ormai da anni mal funzionante.

"Il CTT Nord, che gestisce il servizio dal 2009, non brilla nella sua gestione". Lo sostiene la Cub Trasporti che lo ha fatto presente anche all'ultima riunione in prefettura a Pisa lamentando un crescente disagio denunciato dai cittadini che hanno subito e continuano a subire un numero elevato di corse saltate per carenza di bus inidonei al servizio (bus senza aria condizionata, puzza di gasolio, porte che non chiudono, maniglie sblocca porta rotte, perdita di gasolio e olio per le strade).

"L'azienda - prosegue il sindacato - aveva risposto che le corse saltate rientrano in una percentuale di tolleranza, come se fosse giustificato il fatto di lasciare persone anziane sotto il sole di luglio in attesa dell'autobus che non arriva. Dopo anni di disinteressamento da parte degli enti locali, qualcosa sembrerebbe cambiare, "negli ultimi mesi, grazie solo alla intraprendenza della CUB Trasporti che ricevuta centinaia di lamentele, si è rivolta a sindaci e consiglieri , ricordando loro che è un preciso dovere e obbligo delle amministrazioni comunali verificare e controllare efficienza dei mezzi e che i servizi pagati con soldi pubblici siano effettivamente fatte, pare ora che alcuni sindaci e assessori delle provincie cui linee gestisce ctt nord sembrano interessarsi alla questione e problematiche del Trasporto Pubblico Locale".

"Sono anni infatti - incalza la Cub Trasporti - che infatti la CUB Trasporti denuncia l'obsolescenza degli autobus, l'acquisto di Autobus di case costruttrici scadenti, i Capolinea pericolosi e in alcuni casi addirittura smembrati su più punti, e situazioni in cui gli autisti sono costretti, per non interrompere il servizio e lasciare a piedi l'utenza, a fare inversione di marcia in curva, su incroci e in Piazze di Paese invase dalle auto., la grande mancanza di verificatori che nonostante vi siano autisti che hanno vinto un regolare concorso interno e hanno svolto negli anni tale mansione, questi non siano di nuovo impiegati, ci piacerebbe che la ctt rispondesse perché il servizio dei verificatori è stato di molto soppresso per tutto il periodo delle scuole chiuse, lasciando pochissimi verificatori, questo ha favorito e continua a favorire chi il biglietto non lo vuole pagare soprattutto gli extracomunitari i quali sempre più si rendono protagonisti di atti violenti. La CUB è da anni che denunciamo i problemi fisici degli autisti derivanti dalla guida perenne di bus fatiscenti, di fronte a questa situazione, gli enti locali hanno sempre risposto con il silenzio o, addirittura, con l'assegnazione del trasporto scolastico del comune a società private invece di investire su CTT e creare le condizioni per avere da esso un adeguato servizio. Bus acquistati che vanno alla Cap e mezzi vecchi della Cap o della Lazzi, e i bus vecchi che finiscono in servizio in montagna, forse perché cosi magari lontani da occhi e orecchie indiscrete che possano denunciare e quindi forse nascondere quale sia la situazione reale?".

"Oggi purtroppo - prosegue il sindacato - con nostro grande rammarico stiamo pagando le conseguenze di queste mancate risposte, molte volte la politica e molti politici locali soprattutto coloro che hanno voluto la nascita di Ctt , hanno fatto orecchie da mercante infilando la testa sotto la sabbia, senza intervenire se non con le solite promesse durante la campagna elettorale . La CUB non sta a guardare forte delle segnalazioni giunte con una numerosa raccolta firme raggiunte grazie all'impegno degli stessi utenti i quali non solo hanno scritto alla Cub Trasporti, ma anche alla stessa Regione dal Governatore Rossi al assessore Vincenzo Ceccarelli ad esponenti politici comunali e regionali sia del movimento che della Lega , siamo pronti a rivolgerci alla procura e ispettorato del lavoro perché sia fatta chiarezza sullo stato del Tpl e non smetteremo mai di denunciare anche attraverso i media e la Tv come già fatto e come continueremo a fare. Non è infatti tollerabile che a fronte di aumenti ingiustificati, corrisponda un servizio scadente".

"Il trasporto pubblico non deve essere considerato come bancomat elettorale - conclude Cub Trasporti - né è più tollerabile ridurre corse e linee, non si può pensare di fare del trasporto pubblico solo business, un buon trasporto pubblico è il vero motore per rilanciare turismo , il trasporto pubblico deve essere l'asse portante di una società moderna improntata su un trasporto ecosostenibile mirato a disincentivare l'uso dell'auto privata e a sostegno di città libere dal traffico e libere dallo smog, il trasporto pubblico è il cuore del economia in grado di poter sviluppare nei territori turismo ed economia locale, e certi protagonisti devono capire che il trasporto pubblico non è un proprio giocatolo con cui fare quello che gli pare".