Aggressioni al pubblico impiego, Uil Fpl Lucca: "Situazione pesante"

giovedì, 22 novembre 2018, 19:15

di Eliseo Biancalana

"Aggressioni zero" è l'obiettivo su cui punta la raccolta firme promossa dalla Uil Fpl per sostenere una proposta di legge volta a tutelare la sicurezza dei dipendenti del settore pubblico. L'iniziativa è stata presentata oggi pomeriggio all'ex ospedale Campo di Marte.

"È una proposta che nasce a livello nazionale e che riguarderà tutti i territori" ha spiegato Pietro Casciani, segretario Uil Fpl Lucca. La raccolta firme prenderà il via il prossimo 28 novembre. Le sottoscrizioni saranno raccolte in Valle del Serchio nei presidi ospedalieri di Barga e di Castelnuovo, a Lucca all'ospedale San Lucca e al Campo di Marte, e in Versilia all'ospedale e alla casa della salute Tabarracci. Inoltre, le RSU dei comuni e della camera di commercio raccoglieranno le firme all'interno dei loro enti.

"Si propone di dare sicurezza in modo che ci sia una tutela sul dipendente – ha proseguito Casciani –. L'ente deve tutelare sotto tutti i punti di vista il dipendente. In caso di aggressione deve fornire una tutela legale per tutte le fasi del procedimento". La proposta di legge mira inoltre a far sì che siano adottati sistemi di prevenzione e che il personale venga formato per fronteggiare le aggressioni. Ma si vuole anche fare appello alla sensibilità dei cittadini con un'apposita campagna.

"In provincia di Lucca la situazione è pesante – ha sostenuto il segretario Uil Fpl –. Ormai ci si è fatto il callo, quasi c'è l'assuefazione a quelle che sono le ingiurie e le aggressioni verbali, non ci si fa quasi più caso. Ed è questa la gravità". A essere particolarmente esposti sono gli agenti dei corpi di polizia municipale e gli operatori sanitari. Di recente c'è stato un grave episodio di aggressione fisica in Versilia. Per quanto riguarda il comune di Lucca, Casciani chiede più vigilanza all'ex ospedale. "Di notte ad aggirarsi per il Campo di Marte c'è sempre una certa apprensione da parte degli operatori" ha spiegato.