Allarme bollettini ingannevoli

Altri articoli in Economia e lavoro

mercoledì, 28 novembre 2018, 19:04

Si è svolto oggi alla sede di Cassa Edile di Lucca il confronto della Cisl Toscana Nord che si interroga sulle "Trasformazioni del lavoro e il ruolo del sindacato e del sindacalista" in un momento storico di cambiamento globale

mercoledì, 28 novembre 2018, 18:58

Braccini (Cgil): "L'azienda nonostante la condanna sembra insistere nella sua linea arrogante e provocatoria tesa a discriminare i lavoratori a cui viene applicato il contratto nazionale metalmeccanico"

mercoledì, 28 novembre 2018, 15:46

Dopo la formazione nel metalmeccanico finalizzata all’assunzione, ecco il nuovo progetto dedicato a chiunque stia cercando lavoro: 48 ore livello B1 con insegnanti madrelingua

mercoledì, 28 novembre 2018, 10:17

Le sentenze del Tar confermano la fondatezza delle richieste di Confconsumatori che ora attende i rimborsi da Mps e Banco Bpm

sabato, 24 novembre 2018, 17:20

Dopo mesi di mancato riscontro alle richieste di confronto per la definizione di un piano di riassetto dell'Ente previsto dalle norme e condizione essenziale per l'apertura alle assunzioni e allo sblocco delle mobilità in entrata verso la Provincia di Lucca e in uscita verso altri enti del territorio, si è...

venerdì, 23 novembre 2018, 16:22

Fino almeno a marzo non sarà operativo, ma l'accordo di libero scambio fra Unione Europea e Giappone desta già l'attenzione delle imprese