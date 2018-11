Economia e lavoro



Braccini: "Snaitech, condanna lapalissiana che mette in evidenza una volontà aziendale autoritaria e tesa a ledere i diritti dei lavoratori"

giovedì, 22 novembre 2018, 15:51

Snaitech, condanna lapalissiana che mette in evidenza una volontà aziendale autoritaria e tesa a ledere i diritti dei lavoratori. I fatti che hanno portato alla condanna di Snaitech sono pacifici e non lasciano dubbi a nessuna interpretazione. Esordisce, così, Massimo Braccini della Cgil.

Disdettare un contratto nazionale di lavoro prima della scadenza è illegale - ribadisce il sindacalista - Al datore di lavoro non è consentito recedere dal contratto collettivo ed è altrettanto evidente il discredito che hanno cercato di cagionare nei confronti della Fiom Cgil. Altro che armonizzazione dei contratti e miglioramenti per i lavoratori. Hanno volutamente dichiarato ad inizio della trattativa che comunque avrebbero disdettato il contratto nazionale metalmeccanici dal 1 novembre, pur sapendo di non poterlo fare.

Hanno quindi condotto un negoziato con sindacati minoritari e non rappresentativi fuori dalle norme contrattuali - incalza Braccini - con l’unico intento di ingenerare scompiglio, baraonda, tutto volto a non far parlare del futuro dell’azienda ed a indebolire i lavoratori. Un comportamento pesante, che segna un basso profilo imprenditoriale. Il fatto poi che abbiano chiamato i lavoratori singolarmente per convincerli a firmare per ricevuta ed accettazione l’adesione a nuove clausole contrattuali segna uno dei passaggi più pesanti su cui si concentra l’attività antisindacale. A chi non firmava veniva spedita a casa una specifica lettera dove gli comunicavano che dal 1 novembre cessava di essere applicato il contratto dei metalmeccanici. Questo ha ingenerato una situazione di smarrimento, ed è evidente che vi è stata una costruzione aziendale spinta dalla chiara volontà di far perdere iscritti alla Fiom e metterci fuori dall’azienda. Non gli è riuscito ed hanno proprio perso. Questa è la sconfitta del gruppo dirigente Snaitech e della loro linea aziendale antisindacale a cui la nuova compagine societaria Playtech è chiamata a rispondere.