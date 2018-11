Economia e lavoro



Capobianco: "Il presidio Cgil? Nessun fastidio"

venerdì, 9 novembre 2018, 23:59

Nel forum Italia Economica e Lavoro al teatro del Giglio la platea era composta da imprenditori, professionisti ed esponenti nazionali in ambito politico e sindacale.

Nel foyer del teatro alcuni commenti interessanti dagli addetti ai lavori che ogni giorno sono a stretto contatto con datori di lavoro e lavoratori. Una libera professionista da Modena ci ha raccontato come sia stato particolarmente stimolante la prima parte del congresso, anche se avrebbe preferito un po' di puntualità per l’inizio del forum. Mentre un noto commercialista della zona è alquanto perplesso: “Molta propaganda e poca concretezza” chiarisce il professionista con 200 clienti. “E’ una bella gatta da pelare quella della fatturazione elettronica. Sono pienamente in accordo con Marco Cuchel, l’evasione resterà comunque e poi ci sono altri rischi.”

Fra le tante osservazioni, siamo riusciti a raccogliere qualche considerazione dal Presidente della confederazione delle piccole e medie imprese Conflavoro Pmi, Roberto Capobianco.

Qual è l’intento di questo convegno?

Volevamo ringraziare Lucca per l’ospitalità. Noi abbiamo la nostra sede Nazionale qui e la vogliamo mantenere qui nel territorio lucchese per potere dare una presenza della nostra territorialità alle aziende. In più crea anche un evento da poter replicare tutti gli anni.

Questa è la parte positiva mentre cosa può dirci della parte negativa, del presidio di questa mattina fuori dal teatro?

Non lo vedo negativo, ci sono giustamente pensieri differenti. Noi siamo fautori della libertà sindacale e quindi che si possa protestare liberamente. Non sono stato per niente infastidito.

Se il segretario della CGIL Rossi le proponesse un incontro per intavolare un dialogo Lei cosa risponderebbe?

Sarei più contento se questa protesta, questa voce potesse arrivare su un tavolo per poter discutere e aiutare i lavoratori che erano in piazza. Mi riferisco a quelli del calzaturificio, con le nostre intese potremmo dare una mano e creare una speranza di lavoro.

Annalisa Ercolini