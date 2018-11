Economia e lavoro



Cia Toscana Nord: nasce il servizio dedicato alle imprese sulla normativa della privacy

venerdì, 30 novembre 2018, 10:36

La normativa sulla privacy è al centro di una serie di iniziative della Cia Toscana Nord che ha organizzato un vero e proprio 'Servizio Privacy' che prevede la partecipazione a un corso di formazione e un fascicolo riassuntivo, per aiutare i propri soci ad affrontare le nuove regole.

Il primo corso è in programma a Capannori (Sala Riunioni del Comune) il 14 dicembre dalle 14:30 alle 18:30, mentre giovedì 20 dicembre il corso è a Massarosa (La Ficaia, in località Piano del Quercione), con lo stesso orario.

Il corso è stato preparato per aggiornare gli associati sulla nuova disciplina in materia di privacy che prevede l'adozione di una serie di misure idonee a proteggere e trattare i dati personali dei propri clienti e fornitori da parte di tutte le aziende, comprese, quindi, quelle agricole.

Oltre ai corsi, saranno organizzati anche appuntamenti personali con gli operatori Cia, poiché tale normativa non investe tutte le aziende in egual misura, ma deve essere calibrata a seconda delle singole realtà. Il non adeguarsi alla nuova normativa prevede sanzioni anche pesanti: per questo motivo, la Cia Toscana Nord consiglia di prendere contatto quanto prima con i propri uffici, sia per gli appuntamenti personalizzati, sia per le iscrizioni ai corsi.

Queste le sedi a disposizione: Piana di Lucca – Ufficio di Lucca (0583/1717318), Ufficio di Capannori (telefono: 0583/429491) e Ufficio Contabilità (0583/1802742); Media Valle e Garfagnana (0583/62732); Versilia (0584/438666); Pontremoli (0187/830073).