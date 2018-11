Economia e lavoro



Conflavoro convocata dal ministro Di Maio a Roma

martedì, 13 novembre 2018, 15:28

di aldo grandi

Nemmeno il tempo di chiudere il convegno al teatro del Giglio che arriva la convocazione a Roma da parte del ministro del Lavoro Luigi Di Maio, per Roberto Capobianco di Conflavoro. La telefonata dalla capitale è partita questa mattina poco prima di mezzogiorno trovando una positiva e non potrebbe essere diversamente, accoglienza negli uffici lucchesi dell'associazione. Capobianco si recherà a Roma giovedì 15 novembre alle 14.30 per affrontare alcune problematiche relative all'attività di Conflavoro, innanzitutto quella della rappresentanza sindacale e, quindi, la consapevolezza che se si vuole aiutare i lavoratori bisogna aiutare anche le imprese. Di conseguenza niente lotta di classe o arroccamenti vari, ma disponibilità a sedersi a un tavolo per cercare di trovare soluzioni e non inasprire i conflitti.

Nell'agenda del ministro c'è anche la volontà di informarsi per tentare di risolvere la vicenda della Nora Spirale, azienda di Monsagrati di Pescaglia che il 31 dicembre rischia di lasciare a spasso 42 dipendenti. Ebbene, Capobianco tiene particolarmente a questa storia e consegnerà al ministro un promemoria nel quale spiegherà l'esistenza di un imprenditore torinese disponibile a sedersi attorno a un tavolo e cercare di comprendere cosa si può fare per evitare la chiusura e il licenziamento.

A tal proposito non è sfuggita a nessuno la contestazione che si è tenuta davanti al Giglio dove era in corso il convegno e alla quale sono intervenuti, da Monsagrati, tutti i dipendenti con tanto di cartelli e striscioni. Fischi, ovviamente, per il convegno di Conflavoro, ma, a quanto risulta anche da un video girato sul posto, i lavoratori e le lavoratrici della Nora Spirale non sapevano nemmeno cosa fosse Conflavoro e sono stati convocati dal sindacato confederale solo per fare atto di presenza. "Una vera e propria strumentalizzazione - ha commentato Roberto Capobianco - Basta vedere il video e si capisce che i dipendenti di Monsagrati desiderano solo che qualcuno si dia da fare per aiutarli a mantenere il posto di lavoro. Quindi non solo non ce lhanno con noi, ma, addirittura, apprezzano se qualcuno prova concretamente a risolvere la diatriba. Conflavoro ha individuato un imprenditore torinese che ha oltre 2 mila dipendenti e che si è fatto avanti per conoscere la reale situazione economica dell'azienda, ma fino ad oggi e nonostante le nostre sollecitazioni, dal sindacatio e dalle istituzioni non è venuto fuori granché".

"Andiamo dal ministro Di Maio - ha aggiunto Capobianco - anche per la Nora Spirale visto che vuole approfondire questo punto, ma andiamo anche per farci conoscere e parlare con lui di rappresentanza sindacale. Noi non piaciamo ai sindacati Cgil, Cisl e Uil che vorrebbero il monopolio della rappresentanza, ma non ci possiamo fare nulla. Noi siamo convinti che solo una concertazione tra imprenditori e lavoratori può portare a una soluzione dei problemi. Non ci interessa lo scontro né, tantomeno, la lotta di classe. Siamo per una composizione pacifica dei rapporti anche conflittuali che inevitabilmente nascono tra imprese e dipendenti".

Che non corra buon sangue tra i sindacati istituzionali e Conflavoro non è un mistero. La prova, qualora ce ne fosse stato bisogno, la si è avuta in occasione del forum Italia Economia Lavoro andato in scena con un notevole riscontro di pubblico e non solo, l'altro giorno al teatro del Giglio. Secondo alcune indiscrezioni ci sarebbero state pressioni per boicottare e sabotare la riuscita dell'iniziativa: a cominciare dalle decine di telefonate che si sono rese necessarie per avere la disponibilità dei locali per non parlare dell'assenza di rappresentanti istituzionali come, ad esempio, il presidente della Provincia Luca Menesini il quale, proprio quella mattina, ha dato forfait per un improvviso e concomitante appuntamento a Firenze. Non si è visto nemmeno il presidente del consiglio regionale, Eugenio Giani mentre, al contrario, la presenza del sindaco di Lucca Alessandro Tambellini è stata accolta dai fischi del presidio Cgil allestito in piazza del Giglio.

Presente anche il sindaco di Viareggio Giorgio Del Ghingaro nonché diversi esponenti della giunta che guida l'amministrazione comunale di Lucca. Tambellini, del resto, non si fa intimidire e visto il suo ruolo, ha ritenuto di dover salutare i numerosi invitati arrivati da tutta Italia.