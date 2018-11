Economia e lavoro



Convegno Conflavoro al teatro del Giglio, Cisl e Uil: "No al dumping contrattuale"

giovedì, 8 novembre 2018, 14:07

SINDACATI schierati compatti contro il dumping sociale e contrattuale. I segretari della Cisl Toscana Nord, Massimo Bani, e Uil area nord Toscana, Franco Borghini lanciano la sfida per un mondo del lavoro che garantisca la dignità delle persone e lo fanno alla vigilia del convegno organizzato da Conflavoro domani, 9 novembre, al Teatro del Giglio di Lucca a cui parteciperanno numerose cariche istituzionali, sia locali sia nazionali: "Il sindacato confederale e la politica hanno più volte riconfermato come in un paese serio che si rispetti si deve garantire la dignità delle persone. Dignità che passa dal lavoro, che deve permettere a tutti una corretta retribuzione e l'applicazione normativa dei contratti collettivi nazionali – scrivono Cisl e Uil – e per questo ribadiamo fermamente la nostra posizione contro tutte le forme di dumping contrattuale. La legge è chiara: bisogna applicare i Contratti Collettivi Nazionali o Territoriali maggiormente rappresentativi. Da qui le azioni che a più riprese hanno coinvolto le Istituzioni e gli organi ispettivi del Ministero del Lavoro nel combattere i cosiddetti contratti 'spuri', ovvero quelle applicazioni contrattuali che riducono e comprimono sia le retribuzioni sia i diritti dei lavoratori, che spesso si trovano in condizioni di bisogno, che sono la parte debole del mondo del lavoro e purtroppo a volte ignari di quanto gli viene applicato". Ed è proprio questo il nodo che si lega al convegno di domani al Giglio. "Come Cisl e Uil critichiamo il mancato rispetto delle regole da parte di tutte quelle organizzazioni sindacali che sottoscrivono tali tipologie di contratti o accordi di svariati generi, sminuendo e ledendo i diritti dei lavoratori. Nei tribunali ci sono già molte cause di lavoro per ribadire la corretta applicazione della legge e dei contratti firmati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative. Non ci meravigliamo di certo del tentativo da parte di alcune Organizzazioni Datoriali e Sindacali di cercare sponde politiche sulle quali far leva e crearsi spazi di visibilità, bensì ci preoccupa l'eventuale risposta che appunto le parti istituzionali possano dare a chi cerca di eludere o aggirare le Leggi abbassando impropriamente il costo del lavoro, le retribuzioni e i diritti facendo concorrenza sleale negli appalti e negli affidamenti applicando contratti 'spuri' e non rappresentativi". L'affondo è quindi rivolto alla politica e a chi parteciperà al convegno in veste istituzionale: "Invitiamo tutta la politica e coloro che parteciperanno al convegno a ribadire con forza la necessità e il dovere di rispettare gli ordinamenti dello Stato nelle sue Leggi e disposizioni, come appunto l'obbligo da parte di tutte le Organizzazioni Datoriali e Sindacali del mondo del lavoro, di applicare i CCNL maggiormente rappresentativi che garantiscono quella dignità retributiva e contributiva necessaria a sostenere e tutelare i lavoratori sotto il profilo economico e pensionistico".