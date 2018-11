Economia e lavoro



Cub Trasporti attacca sindacati e politica per i disagi del trasporto pubblico

giovedì, 29 novembre 2018, 08:22

Cub Trasporti Lucca continua nell'opera di segnalazione e denuncia dei disagi legati al trasporto pubblico in provincia di Lucca. Critiche anche ai sindacati:

Pullman strapieni, tanto da saltare spesso le fermate. Cresce la protesta: «Però l'abbonamento si pretende che lo paghino dando un servizio scadente». In questi anni i processi di privatizzazione e ristrutturazione aziendale che come nel trasporto aereo e ferroviario si sono abbattuti anche sul trasporto pubblico locale, si sono dimostrate mere operazioni speculative che hanno tagliato le linee e i servizi, abbassato il livello di efficienza dei mezzi, alzato il costo dei biglietti, eliminato le politiche di tariffazione sociale e agevolata ad esempio per gli studenti. Tutto ciò con la complicità dei sindacati confederali concertativi, troppo impegnati a concordare carriere e poltrone. Anche la politica ha fatto la sua parte accettando e spesso favorendo tali percorsi scellerati.

Le politiche di questi anni hanno portato negli anni a costituire carrozzoni vergognosi come i consigli di amministrazione politicamente lottizzati come migliaia di quadri aziendali nati dalla concertazione sindacale. Quello che si evidenzia, nella realtà, è la solita musica, solita manifestazione di intenti e di promesse, quello che è evidente sono la mancanza delle strutture che risultano essere poi inadeguate, mancanza di certezze, di investimenti, di mezzi, di assistenza, si ripercuotono sulla qualità del servizio trasformando i lavoratori in terminali sui quali tutti si sentono autorizzati a sfogare le frustrazioni.

Puntualmente sulla stampa escono le lamentele di migliaia di cittadini, e gli amministratori di Ctt come per rincorrere quegli articoli, replicano da anni sugli acquisti di nuovi bus, si annunciano e si promettono ai genitori degli studenti lasciati tutti i giorni a piedi, che in due giorni si risolvono i problemi, si fanno comunicati stampa in pompa magna come la messa in servizio dei due bus a Massa Carrara con tanto di presentazione da parte di politici e amministratori per poi rendersi conto che questi due mezzi nuovi a Massa non ci sono più, perché pare che ancora debbano fare la certificazione alla motorizzazione e nel frattempo i 5 mezzi acquistati nel 2015 e fermi da moltissimi mesi sono stai spostati al deposito di Pisa e ancora fermi pare per un contenzioso con la Breda Menarini.

E mentre si fanno annunci in pompa magna, studenti tra cui molti minorenni rimangono a piedi, e allora sorge una domanda che giriamo alla politica agli amministratori e alle forze dell'ordine. Aspettiamo che qualcuno si faccia male perché lasciato a piedi per i pullman che non sono idonei per numero di passeggeri consentiti, o perché si rompono sempre più spesso vista la scarsa manutenzione e la mancanza di personale nelle officine di CTT nord, magari in mezzo ad una fermata sulla strada nel bel mezzo dell'inverno e delle piogge incessanti di questi giorni?

Da settimane la CUB Trasporti riceve lettere di lamentele di utenti, le stesse che la Regione gli assessori e le forze politiche e magistratura ricevono, queste lettere inviate da moltissimi utenti ci descrivono il dramma del trasporto e i disagi che i cittadini sono costretti a subire, persone lasciate a piedi sulle linee Lucca-Bagni di Lucca, rimangono sotto la pioggia e riescono ad arrivare a casa solo bagnati e fradici dopo aver chiamato i propri familiari perché vadano a prenderli; i bus che da Capannori per Lucca aprono con porte aperte o addirittura con una sola porta funzionante e bus strapieni dove i ragazzi sono costretti a spingersi l'uno contro altro con il serio pericolo di finire sotto le ruote e farsi molto male.

Senza nessuno che ad oggi sia andato su quelle fermate a verificare, eppure le denunce ci sono e molto dettagliate, non solo basta leggere i giornali sulle lamentele denunciate a mezzo stampa dagli stessi utenti, le linee delle Garfagnana dove molto spesso i bus provenienti da Lucca non arrivano alle scuole di Barga, dei mezzi con i paraurti rotti che continuano a girare per le strade nonostante il Codice della strada sia molto chiaro, mezzi dove in molti casi non funzionano gli sbrinatori e gli autisti che si portano rotoli di carta per pulire i vetri perché altrimenti non ci vedono.

Che dire della linea di Lucca della Lam blue dove alla fermata dell'ospedale automobilisti incivili parcheggiano in mezzo alla fermate impedendo e aggredendo in molti casi gli stessi autisti, quante sono le volte che vengono chiamati gli agenti della polizia locale e che questi non intervengono perché dicono anche loro di essere senza mezzi e senza personale, cosi come le fermate davanti la scuola dell'Iti in Via Piaggia invasa dalle auto e i continui disagi con il passaggio delle Lam all'interno di Lucca dove sempre automobilisti incivili parcheggiano impedendo il passaggio dei bus ma anche degli eventuali mezzi di soccorso, e anche qui i vigili non si vedono.

Vogliamo ricordare della biglietteria di Lucca in piazzale Verdi dove si paga affitto al comune e gli utenti e i disabili non hanno accesso ai bagni pubblici, questo è veramente vergognoso e assurdo, avere una biglietteria in centro e una entrata per i disabili e impedire e loro di giungere davanti allo sportello perché non ci sono lo scivolo e i bagni. La biglietteria davanti la stazione di Lucca in via Cavour al numero 62, i cittadini pagano affitto locali ristrutturati, mobili e poltrone acquistate, ma la biglietteria viene tenuta chiusa.

La CUB trasporti alla luce di tutti questi disservizi che ci sono ampiamente documenti dagli utenti, informa che ha aperto le procedure di raffreddamento e lo stato di agitazione, e che affiancherà gli utenti negli esposti alla procura, perché la si finisca con le promesse e si cerchino le cause si individuino i responsabili.

Ci preme ringraziare il Movimento 5 Stelle il consigliere regionale Giacomo Giannarelli, il quale come noi sostiene e come da tempo denunciamo, che il servizio di trasporto pubblico cosi come è non va, e che quindi si faccia quanto contenuto nel contratto ponte e nelle penali che vedono anche la revoca del servizio gestito dalle attuali società partecipate che non sanno gestire il trasporto pubblico. La regione ne prenda atto e si assumi le responsabilità.

Continueremo a mobilitarci con forza crescente insieme ai cittadini, insieme ai lavoratori di tutto il settore, per dire basta con sfruttamento, speculazione e in difesa del sacrosanto diritto di un trasporto pubblico efficiente. Rimettiamo il trasporto pubblico alla collettività, restituiamo a lavoratori e utenti il loro giusto ruolo da protagonisti nella gestione dei servizi pubblici.

Facciamo appello a tutti i cittadini, alle forze sociali, politiche e sindacali di base, per sostenere uniti e compatti questa battaglia di civiltà.