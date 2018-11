Economia e lavoro



Fabio Perini al Job Meeting di Pisa e di Bologna cerca figure per la fabbrica del futuro

martedì, 13 novembre 2018, 15:52

Ingegneria & Digitalizzazione. Così si può riassumere la presenza di Fabio Perini S.p.A., leader mondiale nel settore converting e packaging dell’industria della carta tissue, alle edizioni dell’evento di formazione e orientamento al lavoro Job Meeting che si terranno a Pisa il 14 novembre 2018 e a Bologna il 28 novembre 2018.

“La nostra Azienda – commenta Annalisa Pasqualetti, HR Business Partner di Fabio Perini - parte del Gruppo multinazionale Körber AG con due sedi in Italia, a Lucca per le macchine di converting, e a Calderara di Reno (BO) per le macchine di packaging con il brand Casmatic – in questi ultimi anni si è profondamente trasformata”.

Oggi le macchine prodotte sono intelligenti, in grado di aumentare l’efficienza e ridurre i costi operativi, diventando sempre più smart.

“Fabio Perini – continua Annalisa Pasqualetti – è un’Azienda che investe molto in Ricerca&Sviluppo, un impegno destinato a crescere perché il Gruppo persegue l’innovazione tecnologica nel campo del Tissue integrando le macchine con soluzioni digitali per ampliare l’offerta data ai clienti.

Obiettivo che raggiungeremo inserendo nuove competenze digitali nella nostra realtà”.

Per far conoscere l’Azienda e le sue opportunità durante le intere giornate del Job Meeting Fabio Perini incontrerà laureandi, laureati e giovani con esperienza, mediante colloqui one to one, approfondimenti, consulenze e presentando diverse figure ricercate tra cui, nell’area della Digital Transformation, Digital Product Owner, Digital Pre-Sales Manager, Digital Value Creation Support, Robotics Process Automation; nell’area Technology, PLC Designer, Mechanical Designer; mentre nell’area Operations, Production Engineer, Lean Six Sigma & Process Engineer eTechnicians.

Le soft skills insieme alle competenze tecniche completano i profili ricercati. “Per lavorare in Fabio Perini – conclude Pasqualetti - oltre alle competenze tecniche sono fondamentali anche le competenze trasversali. Cerchiamo persone fortemente motivate, in grado di lavorare in team, flessibili e con una grande capacità di operare in un contesto internazionale e multiculturale”.