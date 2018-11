Economia e lavoro



Fatturazione elettronica e portale del socio, un incontro a Capannori

mercoledì, 21 novembre 2018, 09:00

Fatturazione elettronica e portale del socio. Se ne parla venerdì 23 novembre, dalle 17.30 in poi, presso la Sala Aldo Moro del comune di Capannori - a fianco della farmacia comunale – in occasione dell'incontro promosso da Coldiretti rivolto alle imprese agricole della piana. Scatta infatti dal 1 gennaio 2019, anche per le imprese agricole, l'obbligo della fatturazione elettronica. Si tratta, in pratica, di un sistema digitale di emissione, trasmissione e conservazione delle fatture che va a sostituire integralmente quelle cartacee.

Per l'occasione sarà illustrato alle imprese il nuovo servizio del Portale del SocioColdiretti https://socio.coldiretti.it che mette a disposizione anche il servizio "Fatturazione digitale" che offre la gestione digitalizzata delle fatture integrata con l'intero ciclo attivo della contabilità d'impresa facilitata da un programma avanzato che consente di monitorare prodotti, listini e clienti direttamente da pc, tablet o smartphone. Grazie al collegamento integrato con Impresa Verde le fatture delle aziende agricole giungeranno automaticamente agli uffici Coldiretti, evitando file e facendo guadagnare tempo. Sarà necessario conoscere il codice destinatario o l'indirizzo Pec del cliente da indicare in fattura per il corretto recapito della stessa.

Per informazioni www.toscana.coldiretti.it oppure pagina ufficiale Facebook