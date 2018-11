Economia e lavoro



Formazione per aspiranti imprenditori al Polo Tecnologico Lucchese

venerdì, 9 novembre 2018, 11:46

Start up e aspiranti imprenditori sono invitati a partecipare ad una serie di workshop gratuiti dedicati a spiegare la complessità dei processi di progettazione, di relazione tra imprese, dei criteri di presentazione e di valutazione dei progetti imprenditoriali. Organizzati dal Polo Tecnologico Lucchese - che svolge attività di ricerca, selezione e assistenza a nuove imprese innovative – i workshop prevedono sessioni di due ore ciascuno e la possibilità di realizzare un massimo di tre incontri individuali di primo orientamento per chi fosse interessato ad approfondire i temi trattati.

Quattro gli appuntamenti dedicati, rispettivamente, alle modalità di avvio di una start up, alla sua valutazione e al mercato finanziario di riferimento, da intendersi come l'insieme di attori, dei processi decisionali e delle diverse fasi delle negoziazioni che entrano in gioco e si susseguono nel periodo di sviluppo. Ulteriore tema trattato sarà la cosiddetta "open innovation", per approfondire l'importanza, per le aziende, di aprirsi verso l'esterno sia per quanto riguarda la ricerca delle competenze che l'innovazione e la ricerca.

Quando? Venerdì 23 novembre, mercoledì 5 dicembre, venerdì 14 dicembre, giovedì 20 dicembre dalle ore 17.00 alle ore 19.00 presso il Polo Tecnologico. Modalità di iscrizione sul sito www.polotecnologicolucchese.it Per maggiori informazioni contattare il Polo Tecnologico Lucchese al numero 0583/56631. L'iniziativa rientra nelle attività di "Innovation Lab" del progetto RETIC, co-finanziato dal Programma Transfrontaliero Italia-Francia Marittimo, di cui Lucca Innovazione e Tecnologia è capofila.