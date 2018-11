Economia e lavoro



Gabriele Togneri, titolare d’azienda: "Assumiamo, ma non riusciamo a trovare personale qualificato"

mercoledì, 21 novembre 2018, 14:45

Ci sono aziende che dalla crisi non riescono a uscire e altre, in salute, che crescono in termini di fatturato e di organico. Anche se nel particolare settore dell'azienda in questione, si fa una gran fatica a trovare figure professionali adeguatamente preparate. Uno dei tanti paradossi dei nostri tempi insomma: l'offerta di lavoro c'è ma manca chi, questa offerta, può coprirla ai fini pratici. Un paradosso con cui Meccanica Precisa, da quindici anni punto di riferimento nel settore meccanico italiano, si sta confrontando anche in questo periodo, in cui si appresta ad aggiungere un altro capitolo al proprio sogno imprenditoriale. Venerdì 23 novembre infatti alle 18, si inaugura la nuova sede a San Pietro a Vico, ennesima tappa di una crescita costante negli ultimi tre lustri.

Innovazione, evoluzione, qualità e aggiornamento sono le quattro parole chiave che hanno guidato l’evoluzione di Meccanica Precisa fino ad oggi, alla vigilia del taglio del nastro di un rinnovato assetto nell’organizzazione e nel parco macchinari, permettendo all’azienda lucchese di collocarsi tra le eccellenze del settore meccanico del nostro Paese.

"Molti passi sono stati compiuti in questi anni per arrivare fino a dove siamo attualmente - spiega Gabriele Togneri -: espansione della sede operativa che oggi ospita oltre 700 metri quadri di produzione con un parco macchine in cui si combinano lavorazioni automatizzate con centri di lavoro a 3 e 5 anche pallettizzati a interventi manuali, software per la programmazione CAD CAM, sala metrologica, nuovi uffici e attivazione delle procedure per l’ottenimento della certificazione EN 9100. Tutto ciò ha permesso di concentrare la produzione internamente, al fine di rispondere alle sempre più complesse richieste dei clienti".

Una crescita aziendale resa possibile anche attraverso l’aggiornamento delle expertise professionali del team interno e la ricerca e selezione di nuovo personale tecnico qualificato e specializzato. "Ricerca - insiste Gabriele Togneri - che è tuttora in corso, perché la domanda di addetti con qualifiche tecniche è aumentata ma, con grande rammarico, non trova risposte nel mercato. Le scuole tecniche non formano giovani in grado di proporsi sul mercato del lavoro con competenze di base solide; i programmi ministeriali non prevedono uso di strumenti e software di programmazione CAD CAM, requisiti minimi ed essenziali per potersi rivolgere alle aziende del settore meccanico".

"Quindi - conclude Gabriele Togneri - in un momento di alta disoccupazione giovanile, le attuali generazioni non sono capaci di affrontare il mondo del lavoro, e non solo per giustificata inesperienza, ma per una reale incapacità di 'voglia di mettersi in gioco'. Qualità finale del prodotto, rispetto dei tempi di consegna, flessibilità ed elasticità nel rispondere alle richieste dei clienti, ma soprattutto personale specializzato sono gli ingredienti imprescindibili per poter mantenere una buona posizione sul mercato".