Giovani avvocati a colloquio con il ministro Bonafede

venerdì, 9 novembre 2018, 21:06

L'associazione Italiana Giovani Avvocati di Lucca in persona del suo presidente l'avvocato Mauro Domenici oggi ospite al convegno "Forum Nazionale Italia Economia Lavoro" organizzato da Conflavoro al Teatro del Giglio, ha incontrato il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede (nella foto) affrontando i diversi temi di scottante attualità relativi al mondo della giustizia, in particolare quelli legati alla riforma del processo penale e civile affinché il cittadino possa ricevere un buon servizio dalla giustizia in termini di ragionevole durata dei processi senza tuttavia andare a discapito delle loro garanzie difensive.

Al termine dell'incontro il ministro ha sottolineato come il dialogo e il confronto siano gli strumenti principali attraverso cui gli Avvocati possano affrontare le loro battaglie legali.