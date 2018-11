Economia e lavoro



"Il coraggio di fare gli imprenditori"

venerdì, 9 novembre 2018, 21:29

di annalisa ercolini

Al teatro del Giglio nell’ambito del forum Italia lavoro ed economia organizzato da Conflavoro Pmi, sono stati allestiti quattro tavoli di spunti, proposte, idee affrontando i temi dei giovani, dell’alternanza scuola lavoro, dello stage e dell’apprendistato, processi di internazionalizzazione, dumping salariale e flessibilità del mercato. Il coordinatore scientifico Maurizio Centra e il moderatore, il giornalista Luca Telese, molti i relatori di spicco. Come di consueto i saluti sono iniziati con le parole del presidente della Conflavoro Capobianco: “Ringrazio tutti gli imprenditori di molte regioni d’Italia e le teste pensanti delle nostre imprese: i commercialisti qui presenti. La prima parte di questo convegno sarà rivolta al lavoro, le imprese cercano lavoro, i lavoratori cercano lavoro. Nessuna divisa bensì tutti insieme. Oggi rappresentiamo l’intera Italia anche con tutti i bastoni che troviamo davanti. L’imprenditore è un eroe, davvero coraggioso e deve partecipare alla vita economica e politica.”

A seguire i saluti del sindaco Alessandro Tambellini: “Anzitutto vi ringrazio di aver scelto questa struttura. E’ un piacere e un onore avervi qui per parlare di qualcosa che dà un senso e dignità alle persone: il lavoro. Le incongruenze del mondo del lavoro devono essere risolte con una visione d’insieme. Lavoro rispettoso di diritti e contratti.” Il sindaco di Viareggio, Giorgio Del Ghingaro: “Una giornata come questa, importantissima per i lavoratori, per i professionisti ma anche e soprattutto per le istituzioni. E’ difficile trovare un luogo dove si possa parlare di lavoro ed economia. Il lavoro fa parte della nostra vita quotidiana. Ed è cambiato totalmente il mondo del lavoro e l’approccio ad esso. Basta con il vecchio. Rivedere il mondo della fiscalità. Ridare un senso, svecchiare le procedure anche interpersonali. E’ giunta l’ora di dare una svolta alla maniera arrugginita di gestire i rapporti nel mondo del lavoro.”

I saluti istituzionali sono continuati con il Consigliere tesoriere del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, Roberto Cunsolo, Presidente dell’Ordine dei consulenti del lavoro di Lucca nonché membro del Consiglio della Fondazione Giuseppe Pera, Luciana Conti, Presidente dell’Ordine dei Commercialisti di Lucca, Carla Saccardi.

Dopo il breve video in memoria di Antonio Orazi si è svolto il programma del congresso, che ha visto però alcuni assenti Mallegni, Parente, Militanti, Durigon, Giani, Galanti.

Già dal primo tavolo di discussione, nel quale l’argomento verteva sulla formazione, le conversazioni affrontate con ottimismo sulle potenzialità e sui percorsi di crescita manageriali, gestionali ed organizzativi, sono cadute con l’obiettività delle riflessioni del ministro e professore ordinario di Diritto del lavoro, dell’università di Pisa, Oronzo Mazzotta: “Come politico ho partecipato a 12 manovre quindi conosco i meccanismi. Una politica che riduce meccanismi a slogan non può dare un buon servizio al paese.”

Il professore ha continuato discutendo anche delle pensioni. Se il primo tavolo si è concluso con le parole chiave: coesi e compatti. Il secondo della mattinata si è aperto con la frase costruire la filiera. Senza dubbio l’intervento più significativo è stato del Presidente dell’Associazione Nazionale Commercialisti Marco Cuchel il quale scientemente ha chiarito che la fatturazione elettronica adottata per contrastare l’evasione fiscale in realtà è un passaggio verso rischi di varia natura. Nel pomeriggio si sono affrontati i temi economici. I lavori del congresso sono terminati con l’intervista all’onorevole Alfonso Bonafede.