Italia Economia & Lavoro, a Lucca forum Conflavoro Pmi

martedì, 6 novembre 2018, 15:41

Si chiude il 2018 per l'istituto musicale Luigi Boccherini, anno che è stato ricco di soddisfazioni e che termina all'insegna della crescita

martedì, 6 novembre 2018, 14:18

Ottimo risultato per Lucca Comics and Games che ogni anno continua a crescere in qualità e a coinvolgere un pubblico di tutte le età e ancora una volta dimostra la sua importanza per la città di Lucca e per tutto il suo territorio

lunedì, 5 novembre 2018, 17:13

Un progetto di 240 ore complessive suddivise in parte tecnica-teorica, pratica e di affiancamento. Un percorso innovativo e inedito in Italia perché coinvolge nella formazione direttamente le imprese del territorio – nel caso di Lucca quelle del settore metalmeccanico – che vedono così soddisfatte le loro esigenze di professionalità e...

lunedì, 5 novembre 2018, 10:16

Dopo aver sfondato, per la prima volta, il tetto dei 317 milioni di euro di export nel 2017, record storico, la domanda di olio, vino & Company continua a crescere inarrestabile sui mercati stranieri come confermato i dati di Istat nel secondo trimestre del 2018

mercoledì, 31 ottobre 2018, 20:42

Le organizzazioni sindacali di categoria Filctem/Cgil, Femca/Cisl e Uiltec/Uil, unite ai rappresentanti sindacali dell'azienda Bruno Baldassari e F.lli spa esprimono una profonda preoccupazione in merito all'ultimo grave incidente

mercoledì, 31 ottobre 2018, 20:19

L'Assemblea congressuale della Federconsumatori Lucca ha eletto i componenti del direttivo provinciale e i delegati che parteciperanno al Congresso regionale della Federconsumatori Toscana che si terrà a Firenze il 14 novembre