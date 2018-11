Economia e lavoro



La camera penale di Lucca aderirà all’astensione nazionale dalle udienze

martedì, 13 novembre 2018, 17:00

di annalisa ercolini

La Camera penale di Lucca aderirà all’astensione nazionale dalle udienze proclamata dal 20 al 23 novembre. I penalisti italiani denunciano la gravità nei riguardi della proposta di riforma del Ministro della Giustizia Alfonso Bonafede sulla sospensione della prescrizione dopo la sentenza di primo grado. Fra l’Avvocatura tutta soprattutto fra i penalisti, vi è grande preoccupazione per tale cambiamento in quanto si andrebbero a presentare degli scenari che mirano a sottrarre libertà, garanzie di ciascuna persona e non per ultimo involuzione delle leggi penali. Dopodiché si rischierà di aver processi più lunghi.

Sostanzialmente la prescrizione cos’è?

Ce lo spiega il Presidente della Camera Penale di Lucca, l’avvocato Eros Baldini, assieme al Vice presidente Marco Treggi, segretario della Camera Penale Micaela Bosi Picchiotti, e tesoriere della Camera Penale Erika Pezzi.

“Se il processo dura 10 anni non è colpa dell’avvocato. – Esordisce il Presidente Baldini - Molte volte nascono già prescritti. Il 70% dei processi si prescrivono durante l’indagine preliminare, in sostanza quando il fascicolo non è arrivato ancora al processo e neppure sulla scrivania dei Pubblici Ministeri. E in questa fase l’avvocato e il suo assistito non hanno nessun potere di influenza. Perciò non è vero che la prescrizione è la causa dell’impunità. Questa prescrizione danneggia le persone offese.”

Continua l’avvocato Baldini: “Anzitutto la prescrizione è un principio di civiltà giuridica. Non è giusto che una persona venga giudicata per un periodo troppo lungo e ancora meno che venga condannata a distanza di 15 o 20 anni dal reato commesso. Ovviamente non è più la stessa persona e non sono più le stesse condizioni. Un esempio semplicistico: al supermercato abbiamo della merce invenduta perciò gli allunghiamo la data di scadenza. Siccome non si riesce a fare i processi in un periodo giusto, come dice l’articolo 111 della Costituzione, come dice la Corte di Giustizia Europea. Allora cosa si fa? Siccome non si riesce, per tutta una serie di carenze, a fare il processo in un determinato periodo, si dice: la colpa è della prescrizione e io la interrompo. Ma non è vero. La prescrizione non è la causa di impunità delle persone, anche perché quando c’è un impedimento da parte del difensore o dell’imputato la prescrizione si sospende, ovvero non continua a decorrere. Quindi se il processo va avanti non si può interrompere per prescrizione perciò condurre all’impunità della persona per causa dell’avvocato o del suo assistito. Le cause sono altre: l’inefficienza della giustizia, la mancanza di mezzi che non si possono risolvere prendendo in giro le persone dicendogli che la colpa è degli avvocati azzeccagarbugli e della prescrizione.”

Secondo il Presidente l’informazione trasmessa sulla prescrizione è sbagliata, “è venduta male”, in quanto si tratterebbe di mistificazione sulla realtà, sui fatti. L’azione politica si focalizza sullo slogan “basta impuniti” così facendo si attribuisce responsabilità agli avvocati e alla prescrizione, sminuendo le lungaggini dei procedimenti.

Secondo il Vice Presidente c’è poi un ulteriore aspetto di carattere umano: “Un innocente che rimanere con l’ansia, con il patimento di non vedersi assolto. Una persona per 25 anni, ha un carico pendente. E’ giusto? Pensiamo a tutte le criticità.”

“Le misure di prevenzione a tutta la categoria di imprenditoria – sottolinea l’avvocato Bosi Picchiotti – noi abbiamo un’estensione di quello che viene chiamato in gergo tecnico doppio binario quindi ci sono già nella fase precedente al giudizio tutta una serie di misure che possono essere adottate tra cui sequestri alla fine della confisca e altre misure di prevenzione più incisive che su un procedimento che rimane in piedi di fatto queste misure rimangono in vigore.”