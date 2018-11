Economia e lavoro



La Cgil in piazza contro Conflavoro

mercoledì, 7 novembre 2018, 18:41

di annalisa ercolini

“Ci sarà un presidio – spiega Rossano Rossi – venerdì 9 novembre in Piazza del Giglio, non sarà una manifestazione neppure uno sciopero. Un presidio per una legge che certifichi la reale rappresentanza dell’organizzazione sindacale in base a questo poi si può stipulare accordi e contratti.” La CGIL scenderà in piazza simultaneamente all’iniziativa che si terrà proprio venerdì dall’associazione Conflavoro. Chiariscono i vari punti, oltre al segretario provinciale della CGIL, anche Fabrizio Simonetti, responsabile provinciale Cgil, Sabina Bigazzi, segretaria generale Filcams Cgil e Giovanni Simoncini, Fisac Cgil.

“Attraverso queste associazioni vengono organizzati dei contratti – espone Rossi – riduttivi rispetto alle condizioni reali dei diritti salariali.”

Il punto focale “non è che noi della Cgil abbiamo l’esclusiva di fare il sindacato” sottolinea pungente Rossi “ma un sindacato deve avere della rappresentatività in base agli iscritti e la certificazione degli iscritti è stata già raggiunta dalla CGIL, CISL, UIL e associazioni a livello nazionale della Confindustria con il Testo Unico della Rappresentanza. Noi da anni chiediamo che questo sia notificato tramite una legge sulla rappresentanza.” Secondo la voce di tutti i presenti, i contratti stipulati da queste associazioni hanno flessibilità selvaggia, quattordicesima tagliata e rimossi altri vari diritti come quello della maternità. Questi accordi “sembrano un escamotage” proprio per agevolare il datore di lavoro “padrone” e le aziende, con tutto ciò escludendo ogni diritto al lavoratore. “Queste associazioni creano delle situazione esclusive e come conseguenza se non accetti non fai vita sul luogo di lavoro – continua Rossi.” Si parla quindi di “contratti pirata” redatti da “sindacati gialli” ovvero sindacati di comodo come illustra Rossi che è rimasto particolarmente colpito dal patrocinio del Comune, Provincia e della Regione. “Anche qui – continua Rossi – non è che il patrocinio debba essere dato a chi si dice noi, però in un momento in cui nel nostro paese si discute molto sulla tenuta democratica avvallare certe prassi di lavoro. Non pensiamo sia un bel messaggio.”

“La quattordicesima che non c’è. Tolta a tutti. – Sottolinea Bigazzi – io mi occupo di commercio, turismo e servizi. A noi è capitato che una nota azienda di Lucca che era passata con questa associazione, ovviamente per convenienza, aveva tolto, oltre alla quattordicesima, anche altro e poi non c’era la malattia pagata, se non l’indennità Inps. Noi siamo intervenuti e quell’azienda ha fatto retromarcia, perché non gli interessava aprire una conflittualità pesante con i lavoratori. A parte questo esempio, ci sono settori molto più deboli dove queste situazioni sono all’ordine del giorno ed è più difficile modificare la situazione.”

In sostanza queste associazioni si fanno legittimare non tanto dagli iscritti ma dalle istituzioni. “E’ una macchina infernale, verso il basso. Se al lavoratore gli abbatti così le retribuzioni – continua Bigazzi – voglio vedere dove andremo a finire.”

“In Italia nella Cgil ci sono più di 10 milioni di lavoratori – ribatte Rossi – iscritti. Dall’altra parte o c’è il far west, il nero assoluto oppure ci sono questi sindacati che dovrebbero applicare dei contratti nazionali. Si sono inventati un’associazione nazionale con alcuni iscritti ed entrano nelle aziende con un nuovo contratto senza tutela del lavoratore. Salari più bassi, diritti negati.”

“Un fenomeno – rincara Simoncini – che si sta diffondendo talmente tanto che nel 2014 è già successo nelle agenzie assicurative. Il datore di lavoro si mette d’accordo con questi sindacati. Cito invece quella dei trasporti: l’Orsa. Crea problemi però è un sindacato rappresentativo.”

Simonetti conclude esponendo come “la cornice formativa nella quale ci muoviamo è dato dall’articolo 39 della Costituzione che dice: l’organizzazione sindacale è libera. Ma che pone delle condizioni. Inoltre, la legge 300 nell’articolo 17 stabilisce che: è fatto divieto ai datori di lavoro di creare delle associazioni di sindacati.”

Problemi che Rossi accorpa alla mancanza dell’articolo 18: “Di sicuro togliendolo (l’art. 18), non ha rilanciato l’economia e non ha rilanciato lo sviluppo in questo paese ma di sicuro sono stati licenziati ingiustamente tante persone. Queste sono cose semplici, non c’è casualità in niente ma questa è reale fotografia della società democratica.”