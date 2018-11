L'associazione "Sinistra con" attacca Conflavoro

Altri articoli in Economia e lavoro

giovedì, 8 novembre 2018, 14:08

Il concorso della Camera di Commercio rivolto a imprenditori, imprese, amministrazioni, e dipendenti nel settore privato della provincia di Lucca

giovedì, 8 novembre 2018, 14:07

Appello dei sindacati a politica e istituzioni: "Applichiamo i contratti collettivi maggiormente rappresentativi che garantiscono dignità lavoratori"

mercoledì, 7 novembre 2018, 18:41

“Ci sarà un presidio – spiega Rossano Rossi – venerdì 9 novembre in Piazza del Giglio, non sarà una manifestazione neppure uno sciopero. Un presidio per una legge che certifichi la reale rappresentanza dell’organizzazione sindacale in base a questo poi si può stipulare accordi e contratti.”

mercoledì, 7 novembre 2018, 12:39

Quali azioni politiche per ridare futuro al Paese? Il 9 novembre al teatro del Giglio di Lucca imprenditori, politici, sindacalisti e giuslavoristi a confronto per disegnare l'Italia che sarà

martedì, 6 novembre 2018, 15:41

Si chiude il 2018 per l'istituto musicale Luigi Boccherini, anno che è stato ricco di soddisfazioni e che termina all'insegna della crescita

martedì, 6 novembre 2018, 14:18

Ottimo risultato per Lucca Comics and Games che ogni anno continua a crescere in qualità e a coinvolgere un pubblico di tutte le età e ancora una volta dimostra la sua importanza per la città di Lucca e per tutto il suo territorio