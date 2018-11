Le aziende LU.ME. Lucca per il PMI Day 2018, accolgono 144 giovani

Altri articoli in Economia e lavoro

venerdì, 16 novembre 2018, 15:37

Sono circa 900 le famiglie lucchesi che rischiano di passare l’inverno al freddo a causa dell’impossibilità di Gesam Gas & Luce di emettere la nuova tipologia di fattura. Per questo motivo, da tempo, Gesam Gas & Luce ha intrapreso diverse iniziate, tra cui avvisi postali, incaricati che hanno visitato gli...

venerdì, 16 novembre 2018, 14:50

“Non sulla pelle dei poveri. Traiettorie fuori dalle povertà nella società del rancore”, questo il titolo del rapporto sulle povertà della Diocesi di Lucca per il 2018 stilato da Caritas e presentato stamane presso l’arcidiocesi di Lucca.

venerdì, 16 novembre 2018, 14:32

Col Piano delle attività di bonifica per il 2019, il Consorzio di Bonifica 1 Toscana Nord progetta di porre in manutenzione, il prossimo anno, quasi 8 mila 200 chilometri di corsi d’acqua: per un investimento totale annuale che va oltre i 14 milioni di euro

venerdì, 16 novembre 2018, 13:18

Al Mise il presidente Roberto Capobianco ha parlato anche di riforma dei centri per l’impiego portando la propria proposta di un’Agenzia nazionale per occupazione e sviluppo

giovedì, 15 novembre 2018, 17:27

Dal 28 novembre, con un insegnante madrelingua, una bella occasione per riqualificarsi, ampliare le proprie skill e riavvicinarsi al mondo del lavoro con una carta in più da giocare

mercoledì, 14 novembre 2018, 22:53

Pubblichiamo una lettera, ricevuta del presidente di Ecoeventi, Marco Ricciardi, in cui esprime tutto il rammarico per il mancato riconoscimento del lavoro svolto dalla sua associazione dall’attuale amministrazione comunale, accusata di non supportare iniziative che si svolgono da anni