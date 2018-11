Economia e lavoro



Lidl di S. Anna, la Sinistra si mobilita contro il licenziamento

sabato, 10 novembre 2018, 16:29

Potere al popolo di Lucca interviene a difesa del lavoratore licenziato dalla Lidl di S. Anna per dissapori con il caporeparto:

Mauro ha 40 anni, un figlio di 6, lavora da 15 anni alla Lidl di Sant’Anna e ieri, a causa di un litigio avuto col caporeparto un paio di settimane fa, è stato licenziato in tronco. Un segnale chiaro rivolto a tutti gli altri lavoratori: chi rivendica diritti, rispetto e dignità, fa questa fine. A Lucca come nel resto d'Italia.

La buona notizia è che i colleghi, saputo l’accaduto, si sono mobilitati a difesa del compagno ingiustamente punito, indicendo una assemblea e proclamando lo stato di agitazione nei negozi della provincia, che probabilmente andrà a concretizzarsi con uno sciopero.

Stamani eravamo presenti all’assemblea e al presidio davanti al punto vendita e i racconti dei lavoratori ci hanno descritto un caporeparto prepotente e arrogante, abituato a spadroneggiare ed imporre la propria autorità tartassando i dipendenti. Anni di attriti, provocazioni e punizioni vissuti quotidianamente dall’intero punto vendita.

Anche in questo caso Potere al Popolo vuole esprimere solidarietà e complicità a Mauro e a tutti i dipendenti in agitazione offrendo tutto l’aiuto che ci è possibile dare a questa mobilitazione spontanea. Come sempre, quando i lavoratori sono uniti e solidali tra loro, la lotta per quanto dura non può che essere vittoriosa.