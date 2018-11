Economia e lavoro



Lucca Comics, Bartoli (Camera di Commercio): "Ottimo risultato per una manifestazione che continua a crescere in qualità"

martedì, 6 novembre 2018, 14:18

di francesca sargenti

Ottimo risultato per Lucca Comics and Games 2018 che ogni anno continua a crescere in qualità e a coinvolgere un pubblico di tutte le età e ancora una volta dimostra la sua importanza per la città di Lucca e per tutto il suo territorio.

“Durante i Lucca Comics & Games la città si trasforma – ha dichiarato il Presidente della Camera di Commercio di Lucca, Giorgio Bartoli - in una città di un mondo parallelo dove il pubblico si immerge e si immedesima, grazie agli allestimenti, alle scenografie di fumetti, giochi, serie tv nei propri eroi, supereroi o beniamini del mondo dei giochi dei fumetti e non solo. Nel nostro bellissimo centro storico, questa continua innovazione della formula, il rapporto tra tradizione e tecnologia, la qualità degli espositori e la partecipazione di un pubblico civile e appassionato rendono Lucca Comics & Games un evento di fama internazionale al quale non si può mancare. Indubbia la straordinaria ricaduta sul tessuto economico della città e sull’intero territorio provinciale, per non dire extra provinciale, ed indubbio il suo contributo ad esportare il nome di Lucca in tutto il mondo, generando una ricaduta economica anche in altri periodi dell’anno. Azione che lo stesso ente camerale da diversi anni sta portando avanti attraverso la campagna The Lands of Giacomo Puccini, finalizzata alla promozione del territorio quale destinazione unica, piacevole e indimenticabile di viaggio”.

“Il tema di quest’anno, Made in Italy – continua il Presidente Bartoli – ha voluto celebrare come gli autori del fumetto, gli artisti, i game designer, gli animatori e i creatori di contenuti portino oltre i nostri confini l’inventiva e l’innovazione italiana, al pari di molti imprenditori e imprese, e per questo come Camera di Commercio, riconosciuta come casa delle imprese, siamo ben lieti di dare gli spazi della nostra sede per il quartiere generale della comunicazione della manifestazione.

Voglio, infine, riconoscere la qualità e la centralità di Lucca Comics & Games nella programmazione culturale della città esprimendo il mio ringraziamento all’organizzazione e alla perfetta regia della stessa Amministrazione Comunale e di tutte le forze dell’ordine e dei corpi dello Stato coordinate dalla Prefettura che hanno saputo dispiegare risorse umane e logistiche per l’efficiente gestione di un pubblico così numeroso. Un plauso a tutte le associazioni di volontariato che hanno garantito la prima assistenza sanitaria.

“Non ultimo, – continua Bartoli - desidero sottolineare l’educazione di questo “popolo dei Comics” nonché il buon senso dei cittadini lucchesi che hanno aiutato la impareggiabile riuscita di questo grandissimo evento. I Comics, come amichevolmente vengono chiamati in città, rappresentano un modello da pubblicizzare e a cui ispirarsi con un’organizzazione degna di una grande città, dal servizio d’ordine al servizio degli operatori ecologici, grazie ad una raccolta differenziata senza pecche nelle vie cittadine. I lucchesi come tutto il “popolo dei Comics” fanno vivere questa manifestazione in un’atmosfera pulita, educata, magica, lontano dalle tristi cronache quotidiane che segnano purtroppo altri momenti di festa. Fate come ai “Comics”, è proprio il caso di incitare!”