Economia e lavoro



Orienta-To a Lucca i giovani partecipano all'incontro di orientamento di Confindustria

mercoledì, 14 novembre 2018, 14:05

Dopo il successo dello scorso anno, il 15 novembre torna, arricchita negli appuntamenti e nella partecipazione, la seconda edizione di Orienta-To, organizzata dai Giovani Imprenditori di Confindustria Toscana, in collaborazione con i Gruppi Giovani Imprenditori di Arezzo, Firenze, Grosseto, Lucca, Pisa, Pistoia e Prato. Centinaia gli studenti invitati a partecipare agli eventi Orienta-To e tanti i protagonisti degli incontri dedicati alle classi 4° e 5° delle scuole superiori della regione. Dalle Università di Firenze e Siena alla Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa, dalla Scuola di Scienze Aziendali di Firenze agli ITS della regione.

L'obiettivo è quello di raccontare l'offerta formativa regionale, sia universitaria che tecnica, e il legame con il tessuto produttivo e i suoi fabbisogni. Tante anche le testimonianze delle imprese che porteranno gli studenti «in viaggio» tra i mestieri del futuro.



Orienta-TO si inserisce nell'ambito delle iniziative promosse dalla XVII Settimana della Cultura d'Impresa organizzata da Confindustria e ha ottenuto il patrocinio della Regione Toscana. Confindustria Toscana Nord, nelle tre sedi di Lucca Pistoia e Prato aderisce all'iniziativa, coinvolgendo oltre 300 studenti delle diverse scuole nelle tre province: "Una scommessa che ogni anno ci impegna – afferma il presidente dei giovani di CTN, Davide Trane – ma a cui non ci sottraiamo perché siamo certi che nelle pieghe dell'offerta formativa, e fra le professionalità richieste delle industrie locali esistano profili forse non così noti, che vogliamo correttamente rappresentare agli studenti che da qui a poco esordiranno sul mondo del lavoro".

Commenta Irene Luvisi:

"Il nostro scopo è di rappresentare le particolarità del nostro tessuto produttivo, e dell'offerta formativa che può favorire l'incrocio fra domanda e offerta di lavoro. Parleranno docenti dell'Università, ma anche rappresentanti dell'ITS per l'industria cartaria: un corso di studio che sta riscuotendo grande successo fra le imprese, perché capace di intercettare concretamente le necessità formative del territorio, creando le necessarie professionalità tecniche. Noi, come imprenditori, saremo lì a testimoniare la nostra vita in azienda".

L'iniziativa, è stata curata da Caterina Sismondi, Presidente dei Giovani Imprenditori di Confindustria Firenze e coordinatrice del Gruppo di Lavoro Orienta-To 2018.