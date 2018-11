Economia e lavoro



Presidio e fischi Cgil per Conflavoro e i suoi ospiti

venerdì, 9 novembre 2018, 22:17

di annalisa ercolini

Questa mattina in piazza del Giglio è iniziata una contestazione allestita dalla CGIL contro il forum Italia lavoro ed economia, organizzato dalla Conflavoro Pmi all’interno del teatro.

All’arrivo dei rappresentanti delle istituzioni e dei politici, il gruppo dei manifestanti ha iniziato a fischiare. A niente sono servite le parole di alcuni esponenti politici per calmare l’atmosfera.

La Gazzetta di Lucca in merito a questo avvenimento è riuscita a parlare con il segretario Rossano Rossi.

Come si propone la CGIL nei confronti dei giovani?

Più disponibile possibile, abbiamo delle categorie apposite. Le aiutiamo in ogni modo anche con corsi di formazione. Il lavoro è la risposta che vorremmo dare ai giovani. Quando diciamo che la pensione Fornero è stato un danno costringendo gli attuali occupati a lavorare fino a un’età impossibile, lo diciamo proprio collegato anche ai giovani.

Il presidio di oggi era nei confronti della Conflavoro a Lucca oppure riguardava i temi caldi affrontati dalla politica?

Era un presidio che aveva due caratteristiche. Da una parte si rivolgeva alla politica che chiedeva una legge che certifichi la reale rappresentanza dell’organizzazione sindacale. Dall’altra era rivolta alla Conflavoro, può piacere o no, ma loro tendono a fare accordi con organizzazioni non rappresentative. Noi non vogliamo l’esclusiva. Vogliamo che gli accordi siano stipulati da organizzazioni rappresentative dei lavoratori. Se Conflavoro vuole fare accordi va in una fabbrica dove c’è quel tal sindacato e fa un accordo. Semplice. Non si possono inventare i contratti.

Se il presidente della Conflavoro le proponesse un incontro per intavolare un dialogo lei cosa risponderebbe?

Disponibilissimo a fare un incontro. Io dialogo volentieri con Conflavoro. Il problema è sempre il solito e non mi annoierò nel dirlo: devono essere fatti accordi con sindacati rappresentativi. Il resto sono discorsi. Sarà un caso che questi accordi sono tutti a favore dell’imprenditore e non del lavoratore. Quando Conflavoro va in un’azienda chieda dei sindacati che stanno al di fuori del suo palazzo.