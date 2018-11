Economia e lavoro



Rapporto sulle povertà: in 10 anni sono 28 le famiglie che si sono rivolte ai centri di ascolto della Caritas

venerdì, 16 novembre 2018, 14:50

di eleonora pomponi coletti

“Non sulla pelle dei poveri. Traiettorie fuori dalle povertà nella società del rancore”, questo il titolo del rapporto sulle povertà della Diocesi di Lucca per il 2018 stilato da Caritas e presentato stamane presso l’arcidiocesi di Lucca alla presenza di monsignore Michelangelo Giannotti, vicario generale arcidiocesi di Lucca, Donatella Turri, direttore ufficio pastorale Caritas, Alessandro Toccafondi, equipe Caritas ed Elisa Matutini, sociologa e responsabile dell’analisi dei dati del rapporto.

Nel giro di un decennio sono più che raddoppiate le famiglie che si sono rivolte ai centri di ascolto della Caritas (28 in tutto sul territorio).

Il rapporto, che contiene dati raccolti dai volontari analizzati dalla dottoressa Elisa Matutini (sociologa), apre uno scenario preoccupante sulle storie di povertà all’interno delle comunità, fatte di solitudine e spesso di esclusione; si tratta di un numero molto elevato d’individui diversi per età, nazionalità, genere, formazione scolastica e professionale, cultura di appartenenza e percorso di vita che ha poi condotto ognuno di loro nella medesima situazione di disagio socio-economico.

Molti sono i casi in cui le persone appartengono a classi sociali medio basse e se la maggior parte di loro segnala una situazione di inoccupazione cronica, cresce il numero di soggetti che segnalano una situazione di grave disagio nonostante percepisca un reddito; altrettante le persone che, dopo aver raggiunto una situazione di autonomia economica, in seguito ad un peggioramento delle condizioni lavorative o a seguito di spese improvvise, si trovano costrette anche dopo anni a tornare a chiedere aiuto presso i Centri di Ascolto.

I dati dimostrano che quasi una persona su due è italiana, ha meno di quarantaquattro anni, ed è inserita in un nucleo familiare con bambini a carico; tutto questo apre una conseguente riflessione sul tema della povertà dei bambini con il rischio che, appunto, i bambini poveri oggi, abbiano buone possibilità di divenire gli adulti poveri di domani.

Il numero d’interventi realizzato dalla Caritas è molto alto, e riguarda bisogni di prima necessità, come fronteggiare le spese per gli alimenti, per le utenze domestiche, materiale sanitario, copertura per interventi sanitari o per l’istruzione dei figli.

Molto indicativo è il dato che indica il numero di persone seguite dai Centri di Ascolto da un numero considerevole di anni: oltre 500 famiglie su tutto il territorio, infatti, sono in contratto con la Caritas da oltre 5 anni.

I dati riportati nel rapporto vogliono far si che ci sia maggiore sensibilizzazione della comunità nei confronti dei soggetti più in difficoltà; la finalità dei centri di ascolto, fin dalla loro fondazione, è sempre stata quella di fornire aiuto materiale e psicologico a tutti quelli che si trovano in una situazione di estremo bisogno, ma anche e soprattutto quella di muovere la comunità in aiuto di queste persone, tenendo conto che i dati riportati costituiscono la maggioranza, ma non la totalità del numero dei bisognosi, poiché molte sono le persone che la Caritas incontra nelle mense e in molte altre situazioni dove non viene fatto un censimento.

Il lavoro della Caritas è in primis sensibilizzare le comunità quindi, soprattutto quelle più piccole, a non isolare ne colpevolizzare i soggetti più deboli, che sentendosi “marchiati” fanno fatica a rivolgersi ai centri di ascolto per paura dell’opinione pubblica e che, molto spesso, quando tramite vie secondarie arrivano a farlo, i loro problemi sono già diventati enormi problemi.

Fondamentale continuare a considerare la povertà come un fenomeno multidimensionale, e non solo di natura economica, cercando di comprendere il fenomeno in ogni sua sfaccettatura, per creare sempre nuove soluzioni.