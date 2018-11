Economia e lavoro



Regime contributivo apprendistato, accolta la richiesta di Confartigianato

giovedì, 22 novembre 2018, 12:37

L’INPS con la circolare n. 108/2018 fornisce un riepilogo complessivo dell’assetto contributivo relativo ai rapporti di apprendistato, anche alla luce delle misure agevolative introdotte nel corso degli anni con riferimento a questa tipologia contrattuale.

In tale quadro, che effettua una panoramica degli obblighi contributivi di ciascuna tipologia di apprendistato, l’INPS, a seguito dell’iniziativa di Confartigianato, rettifica l’indirizzo interpretativo che lo stesso Istituto aveva fornito con il messaggio n. 2499/2017 in merito al regime contributivo delineato per le assunzioni in apprendistato di primo livello effettuate da imprese fino a 9 dipendenti.

Come noto, infatti, l’INPS sosteneva che l’aliquota contributiva del 5% trovasse applicazione per tutti i datori di lavoro a prescindere dal limite dimensionale ed escludendo, quindi, l’applicazione delle riduzioni contributive previste per le aziende che occupano alle dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove.

Tale indirizzo interpretativo determinava un ingiustificato aggravio contributivo per tali imprese, per le quali l’aliquota è fissata, in via generale, all’1,5% per il primo anno di contratto ed al 3% per il secondo anno, tornando al 10% a partire dal terzo anno.

A correzione di quanto illustrato nel messaggio n. 2499, l’INPS con la circolare n. 108/2018 chiarisce adesso che per le assunzioni in apprendistato di primo livello effettuate dal 24 settembre 2015 da imprese fino a 9 dipendenti deve essere applicata:

l’aliquota dell’1,5% per il primo anno di contratto e quella del 3% per il secondo anno, ai sensi dell’articolo 1, comma 773, della legge n. 296/2007;

l’aliquota del 5% (in luogo di quella del 10%) a partire dal terzo anno, ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. n. 150/2015.