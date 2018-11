Economia e lavoro



Ricciardi (Ecoeventi): “A rischio la 6^ edizione di RiEco il Natale”

mercoledì, 14 novembre 2018, 22:53

Pubblichiamo una lettera, ricevuta del presidente di Ecoeventi, Marco Ricciardi, in cui esprime tutto il rammarico per il mancato riconoscimento del lavoro svolto dalla sua associazione dall’attuale amministrazione comunale, accusata di non supportare iniziative che si svolgono da anni. Di seguito, riportiamo il suo scritto:

Sette anni fa nasceva il progetto Ecoeventi, un’associazione capace di portare sul territorio lucchese eventi innovativi, spesso di natura etica e sociale, come le 6 edizioni di “ArtEtica”, il festival dedicato allo sviluppo di un mondo responsabile, il “Lucca Vegan Friends”, in Piazza Napoleone, il “Villa Reale Festival”, festival di musica e teatro, “La luna racconta” ed il meraviglioso festival “Histrionika”, la suggestiva kermesse che riempie le mura urbane con artisti di ogni genere.

Dopo 5 edizioni, a un mese dall’inizio, potrebbe saltare uno dei nostri eventi storici, “RiEco il Natale”, Il mercatino che da oltre 5 anni porta a Villa Bottini la magia di quel Natale vissuto con i valori dell’etica e del sociale che coinvolge numerosi progetti sociali, Cooperative e iniziative solidali come il GiftDay, la raccolta di doni per i bambini delle case-famiglia del Ceis, inserito da tempo nel calendario comunale Vivilucca. Perché? La questione si gioca tutta sul famoso Art.4 che riguarda gli artigiani che espongono le opere del proprio ingegno, ovvero quasi l’80% dei nostri stand e che, a quanto pare, come anche da mesi si legge sui giornali, nel comune di Lucca non sono più benaccetti. Salvo poi non esserci una regolamentazione chiara e certificata al riguardo.

L’Assessore Mercanti, con cui abbiamo avuto diversi incontri, ha preso una posizione molto dura a riguardo, esponendo il bisogno di tutelare la classe di commercianti che, a suo dire, si lamentano del fatto che per tre giorni a Villa Bottini, una volta all’anno, degli artisti artigiani possano essere causa degli scarsi incassi derivati dai proventi dei regali natalizi. Tutto ciò alla luce di un regolamento che, anche secondo la regione Toscana resta in vigore.

Non esistendo a Lucca una delibera che dia indicazioni diverse, abbiamo chiesto, più volte, spiegazioni al SUAP, il cui responsabile ci ha consigliato di inviare una domanda formale per avere una risposta ufficiale in merito alla questione. A poco più di un mese dall’evento, non ci è pervenuta nessuna risposta scritta, ma solo una risposta “a voce”, sempre e solo dagli uffici SUAP che ci lasciati allibiti: l’amministrazione, non avendo nessun presupposto per vietarci la possibilità di avere hobbisti, ha deciso di sua volontà di inquadrare l’evento come “fiera natalizia con operatori commerciali”. Inquadrare “RiEco il Natale” come una Fiera natalizia, dopo che per per 5 anni è risultato un mercatino eco e solidale e, per di più, ripetiamolo, ospitato nel calendario Vivilucca, che prevede che gli eventi si ripetano annualmente, con le stesse caratteristiche, è un affronto che noi non possiamo accettare. Abbiamo provato più volte a chiedere spiegazioni ma la posizione della Mercanti rimane invariata. Abbiamo richiesto all’URP di accedere agli atti di un eventuale delibera che vietasse l’applicazione dell’art.4 a Lucca e, con non poca sorpresa, ci è pervenuta la risposta con allegata una delibera relativa al mercatino delle carabattole che si svolge al Foro Boario. Cosa c’entra il mercatino delle carabattole con “RiEco il Natale”?.

Dunque questa edizione di “RiEco il Natale”, probabilmente, verrà annullata. Lo facciamo, anzitutto, per tutelare i numerosi artisti artigiani che sono con noi da 5 anni che potrebbero essere soggetti a multe salatissime. Stiamo decidendo cosa fare, dispiaciuti di non essere supportati dall’Amministrazione. Forse qualcuno a palazzo Santini, specialmente sotto le feste, farebbe bene a leggersi “Il canto di Natale” di Dickens.