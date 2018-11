Economia e lavoro



Vendita diamanti: Confconsumatori acquisisce le indagini svolte dall'autorità antitrust

martedì, 13 novembre 2018, 21:26

La Confconsumatori, tramite i suoi legali, ha chiesto ed ottenuto dall’AGCM copia di tutta la documentazione di indagine che ha comportato l’adozione dei noti provvedimenti sanzionatori contro 4 Banche e 2 società di vendita delle pietre preziose.

La documentazione ora al vaglio di tutti i legali dell’associazione sarà utilizzata nelle cause civili pendenti, dinanzi a numerosi Tribunali, proposte da associati alla Confconsumatori nei confronti delle due Banche che ancora oggi non hanno rimborsato i propri clienti, ovvero Banco BPM, l’unica ad oggi a non aver mai espresso la volontà di risarcire integralmente i risparmiatori e Mps, la quale nonostante la notizia pubblica dalla stessa diramata di una volontà di ristoro integrale ancora oggi non ha provveduto ad alcun rimborso, nonché contro le società di vendita dei diamanti.

L’associazione prosegue quindi la propria battaglia sin quando tutti i suoi aderenti, che inconsapevolmente hanno investito i risparmi in un acquisto pericolosissimo e rischiosissimo, saranno risarciti.

Per ulteriori informazioni i risparmiatori danneggiati possono rivolgersi alle sedi territoriali dell’associazione che per la Toscana possono essere rinvenuti sul sito www.confconsumatoritoscana.it oppure contattare il numero dedicato 328,7958074.