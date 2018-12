Economia e lavoro



Aggressioni sui bus, Filt-Cgil, Uiltrasporti: "Lavoratori e le lavoratrici CTT Nord allo stremo"

mercoledì, 12 dicembre 2018, 16:35

"Le scriventi OO.SS. denunciano - tramite un breve comunicato stampa - un escalation di episodi di aggressione verbale e fisica da parte degli utenti nei confronti del personale tutto di CTT Nord, episodi acuiti da i numerosi disservizi che quotidianamente si presentano sulle linee di Tpl della Provincia di Lucca; testimone di cui i numerosi articoli di stampa che ogni giorno sono presenti sulle varie testate.



Anche alcuni giorni fa nei locali della biglietteria di Viareggio si è presentato un uomo che dando in escandescenza ha reso necessario l'intervento delle forze dell'ordine facendo temere per l'incolumità delle lavoratrici presenti - segnalano -.



I conducenti di linea ed i verificatori, quotidianamente devono gestire situazioni al limite della legalità che spesso subiscono anche per non esasperare le situazioni.



Per questi motivi chiediamo all'azienda e alle Amministrazioni Locali che oltre a tutelare il diritto alla mobilità dei cittadini si adoperino anche per la salvaguardia della salute e della sicurezza dei Lavoratori e delle Lavoratrici che operano in CTT Nord.



Le scriventi OO.SS. inoltre sono pronte, in assenza di risposte in merito, ad indire uno sciopero di 24 ore senza i termini di preavviso, così come disposto dall'art 2 comma 7 del Testo Coordinato delle Leggi 12 Giugno 1990, N.146 e 11 APRILE 2000, N. 83

Filt-Cgil, Uiltrasporti, Faisa della provincia di Lucca" concludono.