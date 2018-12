Economia e lavoro



Chiusura del 2018 con buoni risultati ma con la preoccupazione per le penalizzazioni fiscali e l'andamento economico generale

venerdì, 14 dicembre 2018, 17:28

di annalisa ercolini

Come ogni anno la Confindustria compila un bilancio realizzando il punto della situazione sull’andamento produttivo dell’industria del territorio e sulle attività dell’associazione nelle città di Lucca, Pistoia, Prato e Pietrasanta. Il risultato per il 2018 è buono ma vi sono alcune modifiche in ambito economico che destano preoccupazione.

Al tavolo di lavoro, nella sede della Confindustria a Lucca, hanno presenziato: il Presidente Confindustria Toscana Nord, Giulio Grossi. Il Consigliere Confindustria Toscana Nord e Presidente Ance, Stefano Varia. Il Componente la sezione Metalmeccanica e del Gruppo Meccanica per la carta di Confindustria Toscana Nord, Mauro Celli. Il Vicedirettore Confindustria Toscana Nord, Claudio Romiti e il Funzionario Ufficio Economico Confindustria Toscana Nord, Fausto Sturlini e Daniele Chersi.

“I dati sostanzialmente appaiono positivi – interviene Grossi – con segni più nel settore carta e nel settore metalmeccanico per cartiera. In breve anche qui c’è un particolare aumento dei prezzi della cellulosa che sta erodendo i margini e crea problemi a cascata. Mentre riguardo alle prospettive siamo un pochino preoccupati perché non comprendiamo cosa sta accadendo in questi giorni. Proprio ieri la notizia che verranno tolti alcuni milioni di euro dall’infrastruttura ferroviaria. Per il nostro territorio importante. In contrapposizione vengono mantenute altre misure che noi non vediamo possano portare benefici alle imprese: reddito di cittadinanza e misure previdenziali. E poi c’è l’emergenza dei rifiuti accanto a ciò c’è il problema fiscale.”

La preoccupazione maggiore riguarda le modifiche sostanziali che si tratteggiano nella manovra 2019 rispetto ai benefici fiscali: superammortamento al 130% non sarà prorogato, iperammortamento al 250%, rimane ma verrà rimodulato e credito d’imposta ricerca rimane ma depotenziato. Un ulteriore modifica l’ACE, aiuto alla crescita economica, sarà abolito e in parte compensato da benefici della mini-ires.

I dati presentati dall’indagine del Centro studi di Confindustria Toscana Nord, è tutto sommato positivo, per il complesso delle tre provincie, con il +3,9% rispetto all’anno precedente. Buoni anche i dati export con un aumento sostanziale.

“Nel contesto internazionale c’è in atto un rallentamento – sostiene Chersi – per quanto riguarda la parte europea, l’eurozona, per noi molto importante perché la nostra economia, purtroppo, dipende molto dalle economie vicine. Le nostre esportazioni si rivolgono principalmente nei paesi Europei e negli Stati Uniti quindi c’è un rallentamento in atto oltre ai soliti fattori di incertezza anche quelli attuali di brexit, il protezionismo degli Stati Uniti e la guerra commerciale con la Cina.”

“Sostanzialmente – interviene Sturlini – confermando l’abolizione di molti benefici fiscali, secondo le aziende, comporterà un peggioramento a livello fiscale. Pertanto una maggiore tassazione dal 2019 condurrà a un saldo negativo nelle aziende.”

Dati tecnici rilevanti affrontati con toni pacati, dopodiché la conferenza prende ben altra piega a partire dalle parole di Romiti. “Il settore trainante è quello cartario, il dato produttivo è + 0,4%. In effetti questo 2018 non è stato tanto buono perché il tema più difficile è lo smaltimento scarti. Anche se si sono aperti dei tavoli di trattative, speriamo cha vi siano soluzioni nel medio e lungo termine. Oltre a questo l’incremento del prezzo della cellulosa.”

“Il settore fiore all’occhiello è quello cartario, - sostiene Celli - Lucca è considerata la capitale mondiale del tissue. Il brand del tissue si sta facendo largo anche nella meccanica. Stiamo diventando riconoscibili nel mondo anche come interlocutori istituzionali per quanto riguarda il mondo del tissue.”

Le prospettive di Celli sono indubbiamente la continuazione di un circolo virtuoso con il brand della carta anche per i prossimi tre anni. Seppur felice dei risultati raggiunti Celli apre una parentesi abbastanza grave sostenendo: “La premessa è che noi abbiamo bisogno di tutto: ferrovie, porti ed aeroporti. Il tema caldissimo sono gli aeroporti. Si sta rilanciando questa contrapposizione campanilistica fra Firenze e Pisa. E’ surreale, la società è unica ormai da anni. Ci sono dei privati che stanno investendo quindi saranno loro per primi che eviteranno dei conflitti. Quello che mi preme dire è che entrambe le strutture sono vergognose. E’ peggio del terzo mondo, girando non si trova uno schifo di quel genere lì. A Pisa, donne, bambini sono tutti ammassati senza sedie, senza tavoli. A Firenze, se tira un po' di vento dirottano tutti a Genova, a Bologna. Questo è un tema della Toscana. Si creano dei danni economici mostruosi agli imprenditori Toscani e a quelli stranieri che vengono qua da noi. Continuare questi discorsi sterili non porta beneficio a nessuna azienda in Toscana. Dobbiamo procedere velocemente a mettere in sesto queste strutture altrimenti si rischia che primeggi Bologna.”

Conclude la conferenza Varia, assestando il colpo di grazia: “Anzitutto il settore dell’edilizia è fortemente in calo dal 2008 ad oggi, con 400 imprese in meno. Non ci sono investimenti pubblici, carenza cronica della manutenzione delle strade e delle infrastrutture. Oggi, non c’è lavoro perché non si investe nelle infrastrutture. Abbiamo le scuole che sono dal 60 % al 70% fuori norma, le carceri sovraffollate e non vengono ricostruite. Senza parlare della messa in sicurezza del territorio. Ne parliamo solo quando c’è qualche morto. Senza fare un vero programma di manutenzione. La burocrazia è un vero fallimento con il codice d’appalti entrato in vigore nel 2016 e corretto a più riprese non funziona. Mancano decreti attuativi. Caos normativo pazzesco che ingessa anche quel poco di risorse che si potrebbero spendere sul territorio.”